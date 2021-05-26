Тихановська звернулася до ЄС: Лукашенко перетворює Білорусь на "європейську КНДР"

Білоруський опозиційний лідер Світлана Тихановська виступила перед Комітетом у закордонних справах Європарламенту (AFET). Вона закликала запровадити 4-й пакет санкцій й оголосити про початок розробки нового, оскільки Олександр Лукашенко перетворює країну "в європейську Північну Корею".

Білоруський лідер заявила, що стратегія ЄС зі спостереженням за ситуацією в Білорусі не спрацювала, тому необхідні рішучі, системні заходи щодо вирішення глибокої кризи в країні й боротьби з безкарністю режиму Лукашенка.

"Я закликаю Європарламент переконатися, що реакція міжнародної спільноти не обмежиться інцидентом з рейсом Ryanair. Відповідь повинна стосуватися ситуації в Білорусі в цілому, інакше ми всі зіткнемося з такими ситуаціями в майбутньому, оскільки Лукашенко перетворює країну в європейську Північну Корею - непрозору, непередбачувану і небезпечну", - підкреслила Тихановська.

У своєму виступі Світлана Тихановська закликала ЄС: