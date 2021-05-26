Тихановська звернулася до ЄС: Лукашенко перетворює Білорусь на "європейську КНДР"
Білоруський опозиційний лідер Світлана Тихановська виступила перед Комітетом у закордонних справах Європарламенту (AFET). Вона закликала запровадити 4-й пакет санкцій й оголосити про початок розробки нового, оскільки Олександр Лукашенко перетворює країну "в європейську Північну Корею".
Про це повідомляє офіційний сайт політика.
Білоруський лідер заявила, що стратегія ЄС зі спостереженням за ситуацією в Білорусі не спрацювала, тому необхідні рішучі, системні заходи щодо вирішення глибокої кризи в країні й боротьби з безкарністю режиму Лукашенка.
"Я закликаю Європарламент переконатися, що реакція міжнародної спільноти не обмежиться інцидентом з рейсом Ryanair. Відповідь повинна стосуватися ситуації в Білорусі в цілому, інакше ми всі зіткнемося з такими ситуаціями в майбутньому, оскільки Лукашенко перетворює країну в європейську Північну Корею - непрозору, непередбачувану і небезпечну", - підкреслила Тихановська.
У своєму виступі Світлана Тихановська закликала ЄС:
- негайно прийняти 4-й пакет санкцій і оголосити про початок розробки 5-го;
- запустити комплексний план допомоги ЄС для демократичної Білорусі;
- публічно проводити політику невизнання Лукашенка, дати зрозуміти Росії та іншим державам, що будь-які угоди або контракти, підписані з режимом, будуть переглянуті або анульовані;
- відмовляти в будь-якій фінансовій підтримці урядових запитів, утриматися від нових інвестицій в Білорусь і нових кредитних ліній білоруським банкам, а також заборонити ввезення з Білорусі нафтопродуктів, калійних добрив, виробів з металу, деревини та виробів з неї;
- ініціювати негайне проведення міжнародної політичної конференції високого рівня з врегулювання кризи в Білорусі;
- посилити підтримку громадянського суспільства Білорусі, незалежних медіа, розробити програми допомоги для репресованих білорусів;
- створювати групи друзів Білорусі в національних парламентах, щоб білоруська криза перебувала на міжнародному порядку денному.
Раніше Тихановська заявила про підготовку нової хвилі протестів у Білорусі. За її словами, Білорусь перетворилася на "чорну пляму" на світовій карті.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську примусово посадили літак компанії Ryanair, після чого затримали опозиціонера і засновника телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича.