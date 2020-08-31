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Тихановская обеспокоена намерением Путина отправить силовиков в Беларусь

Автор: Игорь Литвиненко

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выразила обеспокоенность заявлением президента России Владимира Путина о создании резерва силовиков для возможной отправки в страну. По ее словам, такое решение имело бы тяжелые последствия для взаимоотношений двух стран.

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Соответствующие слова Тихановской приводит ее пресс-служба.

"Это мирный протест народа против режима, который пытается украсть выборы и узурпировать власть. Мы требуем от всех стран уважать суверенитет Беларуси. В то же время мы крайне обеспокоены заявлениями г-на Путина отправить российский ОМОН в Беларусь. Это было бы серьезным нарушением суверенитета Беларуси и имело бы тяжелые последствия для взаимоотношений Беларуси и России", - заявила Тихановская.

Ранее Путин заявил, что Россия уже подготовила резерв из силовиков, которые могут быть направлены в Беларусь.

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, Россия подготовила войска, так как в случае его свержения страна может превратиться "в театр боевых действий".

Также сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что Путин не будет оправлять российские войска на территорию Беларуси.

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