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Тіхановська стурбована наміром Путіна відправити силовиків в Білорусь

Автор: Игорь Литвиненко

Колишній кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська висловила стурбованість заявою президента Росії Володимира Путіна про створення резерву силовиків для відправки в країну. За її словами, таке рішення мало б тяжкі наслідки для взаємин двох країн.

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Відповідні слова Тіхановської наводить її прес-служба.

"Це мирний протест народу проти режиму, який намагається вкрасти вибори і узурпувати владу. Ми вимагаємо від усіх країн поважати суверенітет Білорусі. У той же час ми вкрай стурбовані заявами Путіна відправити російський ОМОН в Білорусь. Це було б серйозним порушенням суверенітету Білорусі і мало тяжкі наслідки для взаємин Білорусі та Росії", - заявила Тіхановська.

Раніше Путін заявив, що Росія вже підготувала резерв з силовиків, які можуть бути спрямовані в Білорусь.

За словами президента Білорусі Олександра Лукашенка, Росія підготувала війська, так як в разі його повалення країна може перетворитися "в театр бойових дій".

Також повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель сподівається, що Путін не буде відправляти російські війська на територію Білорусі.

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