Меркель надеется, что Путин не будет направлять войска в Беларусь

Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

Немецкий канцлер Ангела Меркель надеется, что из-за ситуации в Беларуси президент России Владимир Путин не будет направлять войска в эту страну. Она также призвала его уважать суверенитет Беларуси.

Об этом она заявила на традиционной ежегодной летней пресс-конференции в Берлине, передает t-online.de.

Сообщается, что на пресс-конференции Меркель задали вопрос о том, должен ли Берлин изменить свою политику в отношении Москвы в связи с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального.

"Я так не думаю. Россия - геостратегический игрок, с которым мы должны говорить снова и снова, например насчет Сирии и Ливии. Мы уже ввели санкции в связи с конфликтом в Украине, и я также настаивала на суверенитете Беларуси в разговоре с президентом России", - заявила Меркель.

Она также выразила надежду, что сформированный Путиным так называемый резерв из полицейских сил не будет размещен на территории Беларуси.

Напомним, ранее Путин заявил, что Российская Федерация подготовила резерв из силовиков, которые могут быть направлены в Беларуси.

На угрозу размещения российских формирований на территории Беларуси отреагировала Польша, которая призвала Москву воздержаться от введения войск.