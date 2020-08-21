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Тіхановська назвала умову свого повернення в Білорусь

Вільнюс, П'ятниця 21 серпня 2020 12:52
Тіхановська назвала умову свого повернення в Білорусь
Фото: Світлана Тіхановська (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Тіхановська повернеться в Білорусь, коли буде відчувати себе там у безпеці

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська розповіла, коли повернеться в Білорусь. За її словами, це відбудеться, коли вона буде відчувати себе там у безпеці.

Про це вона заявила на прес-конференції.

Вона сказала, що любить свою батьківщину і хоче туди повернутися.

"Я повернуся туди обов'язково, коли буду відчувати себе в безпеці", - сказала вона.

Раніше її довірена особа Ольга Ковалькова сказала, що Світлана Тіхановська може повернутися в Білорусь найближчим часом. За її словами, вона не збиралася їхати з Мінська.

Тим часом опозиційонерка записує відеозвернення, зокрема, останнє її відео було присвячено працівникам заводів.

Раніше штаб опозиції закликав діючого білоруського президента Олександра Лукашенка до діалогу, а також висунув свої вимоги до чинної влади.

Нагадаємо, проти координаційної ради опозиції Білорусії відкрили кримінальну справу; опозиціонерам інкримінують спробу захоплення влади.

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