Тихановская через суд требует признать недействительными выборы в Беларуси

Кандидат в президенты Беларуси через суд требует признать недействительными выборы, которые состоялись 9 августа. Жалобу в суд передал адвокат Тихановской Максим Знак.

Об этом сообщает штаб оппозиционной кандидатки, передает агентство "Белсат".

Оппозиционерка просит суд признать недействительными выборы, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко, ведь они могут быть сфальсифицированными.

Отметим, сама Тихановская сейчас находится на территории Литвы, куда уехала после начала протестов в Беларуси.

Напомним, проведение новых выборов в Беларуси требуют протестующие и оппозиция. Они считают, что действующая власть сфальсифицировала результаты голосования на выборах 9 августа. По официальным результатам, Лукашенко получил поддержку более 80% избирателей.

Как писало РБК-Украина, ранее Центральная избирательная комиссия Беларуси отклонила все жалобы на проведение президентских выборов; жалобы подавали Тихановская и другие оппозиционные кандидаты.

Кроме того, белорусский Центризбирком отказался пересматривать результаты выборов; в ЦИК подчеркнули, что так не бывает.