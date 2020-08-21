Тіхановська через суд вимагає визнати недійсними вибори у Білорусі

Кандидатка в президенти Білорусі через суд вимагає визнати недійсними вибори, які відбулися 9 серпня. Скаргу до суду передав адвокат Тіхановської Максим Знак.

Про це повідомляє штаб опозиційної кандидатки, передає агентство "Белсат".

Опозиціонерка просить суд визнати недійсними вибори, на яких переміг чинний президент Олександр Лукашенко, адже вони можуть бути сфальсифікованими.

Зазначимо, сама Тіхановська зараз перебуває на території Литви, куди виїхала після початку протестів в Білорусі.

Нагадаємо, проведення нових виборів у Білорусі вимагають протестувальники та опозиція. Вони вважають, що чинна влада сфальсифікувала результати голосування на виборах 9 серпня. За офіційними результатами, Лукашенко отримав підтримку понад 80% виборців.

Як писало РБК-Україна, раніше Центральна виборча комісія Білорусі відхилила всі скарги на проведення президентських виборів; скарги подавали Тіхановська та інші опозиційні кандидати.

Крім того, білоруський Центрвиборчком відмовився переглядати результатів виборів; у ЦВК наголосили, що так не буває.