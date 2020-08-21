ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Тихановская через суд требует признать недействительными выборы в Беларуси

Минск, Пятница 21 августа 2020 18:19
Тихановская через суд требует признать недействительными выборы в Беларуси
Фото: Светлана Тихановская (facebook com strana888)
Автор: Дмитрий Левицкий

Жалобу Тихановской подал в суд ее адвокат

Кандидат в президенты Беларуси через суд требует признать недействительными выборы, которые состоялись 9 августа. Жалобу в суд передал адвокат Тихановской Максим Знак.

Об этом сообщает штаб оппозиционной кандидатки, передает агентство "Белсат".

Оппозиционерка просит суд признать недействительными выборы, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко, ведь они могут быть сфальсифицированными.

Отметим, сама Тихановская сейчас находится на территории Литвы, куда уехала после начала протестов в Беларуси.

Напомним, проведение новых выборов в Беларуси требуют протестующие и оппозиция. Они считают, что действующая власть сфальсифицировала результаты голосования на выборах 9 августа. По официальным результатам, Лукашенко получил поддержку более 80% избирателей.

Как писало РБК-Украина, ранее Центральная избирательная комиссия Беларуси отклонила все жалобы на проведение президентских выборов; жалобы подавали Тихановская и другие оппозиционные кандидаты.

Кроме того, белорусский Центризбирком отказался пересматривать результаты выборов; в ЦИК подчеркнули, что так не бывает.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Беларусьпрезидентские выборыжалоба
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь