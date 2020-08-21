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Тіхановска не братиме участі в нових виборах в Білорусі, якщо їх призначать

Мінськ, П'ятниця 21 серпня 2020 23:23
Тіхановска не братиме участі в нових виборах в Білорусі, якщо їх призначать
Фото: Світлана Тіхановска (facebook.com)
Автор: Инна Собора

Вона не збирається більше брати участь у виборах

Опозиціонер і кандидат в президенти Світлана Тіхановска заявила, що не планує висувати свою кандидатуру в разі призначення нових виборів президента Білорусі.

Про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу Белсат.

На питання журналіста, чи буде вона балотуватися, або ж це зробить її чоловік, Тіхановска заявила, що не планує більше сама брати участь у виборах як кандидат.

"Звільнення політв'язнів - це одна з вимог страйкуючих, одна з вимог білоруського народу. Я не планую сама (висувати свою кандидатуру на виборах, - ред.)", - сказала Тіхановска.

Як відомо, в Білорусі не припиняються акції протесту через результати президентських виборів, що відбулися в країні 9 серпня. ЦВК віддав перемогу чинному президенту Олександру Лукашенку, який набрав більше 80% голосів. Однак частина білорусів і опозиція вважають, що результати голосування були сфальсифіковані, а перемогу здобула Тіхановска.

РБК-Україна писало, що Тіхановска підтримала "Марш нової Білорусі", запланований на 23 серпня. Тіхановска закликала білорусів вийти на марш, щоб наблизити перемогу народу.

Також Тіхановска через суд вимагає визнати недійсними вибори в Білорусі.

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