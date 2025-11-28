"Ти тупа?": Трамп облаяв журналістку через запитання про Байдена, відео

Після прямої лінії Трампа з військовими базами з нагоди Дня подяки журналістка запитала, чому Трамп упевнений, що підозрюваного у скоєнні нападу на Білий дім афганця могли впустити в країну за адміністрації екс-президента США Джо Байдена без належної перевірки.

"Ви ставите питання просто тому, що ви тупа людина. Тому що вони їх упустили. Ви тупа? Ви тупа людина? Вони прибули літаком з тисячами інших людей, які не повинні бути тут", - заявив Трамп.