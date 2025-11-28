"Ты тупая?": Трамп обругал журналистку из-за вопроса о Байдене, видео

Президент США Дональд Трамп назвал журналистку тупой после ее вопроса о том, почему он обвиняет администрацию Джо Байдена в проникновении в страну афганца, который совершил вооруженное нападение на нацгвардейцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post.
После прямой линии Трампа с военными базами по случаю Дня благодарения журналистка спросила, почему Трамп уверен, что подозреваемого в совершении нападения на Белый дом афганца могли впустить в страну при администрации экс-президента США Джо Байдена без надлежащей проверки.
"Вы задаете вопросы просто потому, что вы тупой человек. Потому что они их упустили. Вы тупой? Вы тупой человек? Они прибыли самолетом с тысячами других людей, которые не должны быть здесь", - заявил Трамп.
Напомним, инцидент с бойцами Национальной гвардии США произошел вечером, 26 ноября, в Вашингтоне неподалеку от Белого дома.
В результате перестрелки были ранены двое бойцов Нацгвардии США. Обоих госпитализировали в тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали на месте.
Впоследствии выяснилось, что стрелял в бойцов 29-летний афганский мигрант Рахманулл Лаканвал, который, по словам официальных лиц, прибыл в США в 2021 году в рамках программы, реализованной администрацией экс-президента Джо Байдена после вывода американских войск из Афганистана.
Также стало известно, что военная Национальной гвардии Сара Бекстром, которая получила ранения в результате стрельбы возле Белого дома, умерла.
Как известно, Трамп славится своими постоянными скандалами с репортерами, в частности недавно под удар главы Белого дома попала журналистка издания The New York Кэти Роджерс.
Газета опубликовала репортаж о признаках старения 79-летнего президента США. В ответ Трамп назвал издание NYT "врагом народа", а соавтора материала - "третьесортным репортером".
Президент США обвинил журналистов в искажении фактов и намеренном создании его негативного образа.
Перед тем Трамп назвал журналистку американского агентства "поросенком" после вопроса о деле скандального финансиста Джеффри Эпштейна.