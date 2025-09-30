UA

"Ти що, паперовий тигр?" Трамп висміяв Путіна перед генералами США

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп розповів про один зі своїх діалогів з російським диктатором Володимиром Путіним, коли він натякнув, що Росія - "паперовий тигр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ американського лідера перед генералами США.

Трамп знову зазначив, що він дуже розчарований у Путіні, оскільки, на його думку, голова Кремля мав завершити війну проти України.

"Я сказав йому: знаєш, ти погано виглядаєш - чотири роки воюєш у війні, яка повинна була зайняти тиждень. Ти що, паперовий тигр?" - додав американський лідер.

Варто зауважити, що "паперовим тигром" зазвичай називають когось, хто виглядає дуже грізно, але насправді не має справжньої сили.

Росія - "паперовий тигр"

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ще 23 вересня порівнював Росію з "паперовим тигром", оскільки вона безцільно воює вже понад три роки.

На думку американського лідера, у такій ситуації справжня військова сила мала б здобути перемогу за тиждень.

Також президент наголошував, що Україна може повністю відновити свою територіальну цілісність, оскільки Росія має значні проблеми з економікою.

Коментуючи таку заяву Трампа, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков нафантазував, що Росію "більше асоціюють із ведмедем, а паперових ведмедів не буває".

