"Ти що, паперовий тигр?" Трамп висміяв Путіна перед генералами США

Трамп знову зазначив, що він дуже розчарований у Путіні, оскільки, на його думку, голова Кремля мав завершити війну проти України.

"Я сказав йому: знаєш, ти погано виглядаєш - чотири роки воюєш у війні, яка повинна була зайняти тиждень. Ти що, паперовий тигр?" - додав американський лідер.

Варто зауважити, що "паперовим тигром" зазвичай називають когось, хто виглядає дуже грізно, але насправді не має справжньої сили.