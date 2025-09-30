"Ти що, паперовий тигр?" Трамп висміяв Путіна перед генералами США

Президент США Дональд Трамп розповів про один зі своїх діалогів з російським диктатором Володимиром Путіним, коли він натякнув, що Росія - "паперовий тигр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ американського лідера перед генералами США.
Трамп знову зазначив, що він дуже розчарований у Путіні, оскільки, на його думку, голова Кремля мав завершити війну проти України.
"Я сказав йому: знаєш, ти погано виглядаєш - чотири роки воюєш у війні, яка повинна була зайняти тиждень. Ти що, паперовий тигр?" - додав американський лідер.
Варто зауважити, що "паперовим тигром" зазвичай називають когось, хто виглядає дуже грізно, але насправді не має справжньої сили.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ще 23 вересня порівнював Росію з "паперовим тигром", оскільки вона безцільно воює вже понад три роки.
На думку американського лідера, у такій ситуації справжня військова сила мала б здобути перемогу за тиждень.
Також президент наголошував, що Україна може повністю відновити свою територіальну цілісність, оскільки Росія має значні проблеми з економікою.
Коментуючи таку заяву Трампа, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков нафантазував, що Росію "більше асоціюють із ведмедем, а паперових ведмедів не буває".