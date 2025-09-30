"Ты что, бумажный тигр?" Трамп высмеял Путина перед генералами США

Президент США Дональд Трамп рассказал об одном из своих диалогов с российским диктатором Владимиром Путиным, когда он намекнул, что Россия - "бумажный тигр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление американского лидера перед генералами США.
Трамп снова отметил, что он очень разочарован в Путине, поскольку, по его мнению, глава Кремля должен был завершить войну против Украины.
"Я сказал ему: знаешь, ты плохо выглядишь - четыре года воюешь в войне, которая должна была занять неделю. Ты что, бумажный тигр?" - добавил американский лидер.
Стоит заметить, что "бумажным тигром" обычно называют кого-то, кто выглядит очень грозно, но на деле не имеет настоящей силы.
Напомним, президент США Дональд Трамп еще 23 сентября сравнивал Россию с "бумажным тигром", поскольку она бесцельно воюет уже больше трех лет.
По мнению американского лидера, в такой ситуации настоящая военная сила должна была бы одержать победу за неделю.
Также президент подчеркивал, что Украина может полностью восстановить свою территориальную целостность, поскольку у России значительные проблемы с экономикой.
Комментируя такое заявление Трампа, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков нафантазировал, что Россию "больше ассоциируют с медведем, а бумажных медведей не бывает".