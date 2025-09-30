"Ты что, бумажный тигр?" Трамп высмеял Путина перед генералами США

Трамп снова отметил, что он очень разочарован в Путине, поскольку, по его мнению, глава Кремля должен был завершить войну против Украины.

"Я сказал ему: знаешь, ты плохо выглядишь - четыре года воюешь в войне, которая должна была занять неделю. Ты что, бумажный тигр?" - добавил американский лидер.

Стоит заметить, что "бумажным тигром" обычно называют кого-то, кто выглядит очень грозно, но на деле не имеет настоящей силы.