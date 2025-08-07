"Ти ніхто, якщо не поважаєш інших". Кінець епохи Сона в "Тоттенгемі": гол року, Золота бутса і армія

Коридор пошани і сльози: як Сон прощався з "Тоттенгемом"

3 серпня у Сеулі відбувся товариський матч "Тоттенгема" з "Ньюкаслом". Але на 64-й хвилині гра відійшла на другий план.

Тренер змінив Сон Хин Міна, який ще перед матчем зі сльозами на очах оголосив про свій відхід. Кореєць тепло обійняв партнерів, передав капітанську пов'язку Бену Девісу, а гравці обох команд вишикувалися в почесний коридор, проводжаючи легенду аплодисментами. Камери вихопили Сона на лаві запасних - він не міг стримати сліз.

Так завершився величезний шлях: 454 матчі за "Тоттенгем" (п'яте місце в історії клубу), 173 голи (четвертий найкращий бомбардир) та 101 асист. Єдиним трофеєм за цей час стала перемога в Лізі Європи. Хоча Сон заслуговував на більше, він не залишився без титулів.

Важкий старт і довіра тренера, що змінила все

Влітку 2015 року "Тоттенгем" заплатив "Баєру" за Сона 30 млн євро, і спочатку трансфер здавався не надто вдалим.

Після непоганого старту кореєць травмував коліно і перетворився на гравця ротації. Після дебютного сезону він прийшов до тренера Маурісіо Почеттіно і попросив відпустити його назад до Німеччини.

Однак Почеттіно відмовив, порадивши боротися за місце у складі. Ця довіра стала переломною.

Вже в наступному сезоні Сон оформив 14 голів та 7 асистів в АПЛ, після чого вісім років поспіль забивав у чемпіонаті Англії мінімум 10 м'ячів. Він став зіркою, яка однаково добре грала під керівництвом Почеттіно, Моурінью, Конте та Постекоглу.

Сон у складі "Тоттенхема", 2018 рік (фото: Вікіпедія)

Найкращий дует АПЛ, "Золота бутса" та гол року

Головною візитівкою Сона в "Тоттенгемі" стала його неймовірна зв'язка з Гаррі Кейном. У лютому 2022 року вони побили рекорд Френка Лемпарда та Дідьє Дрогба, ставши найпродуктивнішим дуетом в історії АПЛ (загалом 47 голів з передач один одного).

Юрген Клопп боявся їх найбільше.

"Щойно ви втрачаєте м'яч, вони пасують на Кейна, а Сон вже робить ривок. У нього ніби телефон з навігатором, він отримує пас точно в ноги", - говорив екс-наставник "Ліверпуля".

При цьому Сон міг виходити з тіні Кейна. Коли англієць травмувався під час походу "шпор" до фіналу Ліги чемпіонів, саме Сон став лідером атаки, забивши тричі у протистоянні з "Манчестер Сіті". А в сезоні 2021/2022 він взагалі забив 23 голи і розділив "Золоту бутсу" АПЛ з Мохамедом Салахом.

Квінтесенцією його таланту став гол у ворота "Бернлі" у 2019 році, коли він підхопив м'яч на своїй половині поля, оббіг шістьох суперників і забив. Цей шедевр отримав премію Ференца Пушкаша за найкрасивіший гол року.

Солдат, добряк і людина, яку поважають всі

За свою унікальну ігрову манеру Сон отримав три червоні картки за один рік в АПЛ, хоча ніколи не був грубим гравцем.

Найдраматичніший епізод стався, коли він ненавмисно завдав жахливої травми Андре Гомешу з "Евертона". Побачивши, що сталося, Сон не зміг стримати сліз прямо на полі. Ту картку пізніше скасували, не побачивши в його діях злого умислу.

Він завжди керувався принципом, якого навчив його батько: "Якщо ти хороший футболіст, але не поважаєш інших - ти ніхто".

А ще Сона поважають за відданість своїй країні. Він виступає за збірну Південної Кореї з 2010 року. А у 2020-му, отримавши відстрочку від повноцінної служби за перемогу на Азійських іграх, він все одно пройшов обов'язкові чотиритижневі військові збори на острові Чеджу, увійшовши до п'ятірки найкращих курсантів. Фотографії форварда у військовій формі облетіли весь світ.

"Це було одне з найважчих рішень у житті. Сподіваюся, всі мене зрозуміють. Я приїхав до Лондона 23-річною дитиною. Залишаю клуб дорослою людиною, пишаюся моїм періодом тут", - такими словами Сон попрощався з клубом, закривши величезну сторінку в історії "Тоттенгема".

Сон дев'ять разів визнавався найкращим футболістом Азії (фото: Вікіпедія)

Що відомо про подальшу кар'єру Сона

Після емоційного прощання з "Тоттенгемом" Сон Хин Мін продовжить кар'єру у США. Як повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, 33-річний південнокорейський нападник підписав контракт із клубом MLS "Лос-Анджелесом", за який виступає українець Артем Смоляков (інтерв'ю з ним можна прочитати на РБК-Україна).

За інформацією BBC Sport, трансфер корейця обійшовся у 20 мільйонів фунтів (26.732 мільйонів доларів), що робить цей перехід одним із найбільш резонансних у лізі цього літа. Контракт розрахований на два роки - до літа 2027 року.

Очікується, що Сон отримає статус "designated player", тобто гравця, якому дозволено платити зарплату, що перевищує встановлену стелю MLS.

Його дебют у складі "Лос-Анджелеса" очікується вже найближчим часом.

Подальшп кар'ра футболіста пройде в MLS (фото: ФК "Лос-Анджелес")

