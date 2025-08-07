"Ты никто, если не уважаешь других". Конец эпохи Сона в "Тоттенхэме": гол года, Золотая бутса и армия

Коридор почета и слезы: как Сон прощался с "Тоттенхэмом"

3 августа в Сеуле состоялся товарищеский матч "Тоттенхэма" с "Ньюкаслом". Но на 64-й минуте игра отошла на второй план.



Тренер сменил Сон Хын Мина, который еще перед матчем со слезами на глазах объявил о своем уходе.

Кореец тепло обнял партнеров, передал капитанскую повязку Бену Дэвису, а игроки обеих команд выстроились в почетный коридор, провожая легенду аплодисментами. Камеры выхватили Сона на скамейке запасных - он не мог сдержать слез.

Так завершился огромный путь: 454 матча за "Тоттенхэм" (пятое место в истории клуба), 173 гола (четвертый лучший бомбардир) и 101 ассист. Единственным трофеем за это время стала победа в Лиге Европы. Хотя Сон заслуживал большего, он не остался без титулов.

Тяжелый старт и доверие тренера, изменившее все

Летом 2015 года "Тоттенхэм" заплатил "Байеру" за Сона 30 млн евро, и поначалу трансфер казался не слишком удачным.

После неплохого старта кореец травмировал колено и превратился в игрока ротации. После дебютного сезона он пришел к тренеру Маурисио Почеттино и попросил отпустить его обратно в Германию.

Однако Почеттино отказал, посоветовав бороться за место в составе. Это доверие стало переломным.

Уже в следующем сезоне Сон оформил 14 голов и 7 ассистов в АПЛ, после чего восемь лет подряд забивал в чемпионате Англии минимум 10 мячей. Он стал звездой, которая одинаково хорошо играла под руководством Почеттино, Моуринью, Конте и Постекоглу.

Сон в составе "Тоттенхэма", 2018 год (фото: Википедия)

Лучший дуэт АПЛ, "Золотая бутса" и гол года

Главной визитной карточкой Сона в "Тоттенхэме" стала его невероятная связка с Гарри Кейном. В феврале 2022 года они побили рекорд Фрэнка Лэмпарда и Дидье Дрогба, став самым продуктивным дуэтом в истории АПЛ (всего 47 голов с передач друг друга).

Юрген Клопп боялся их больше всего.

"Как только вы теряете мяч, они пасуют на Кейна, а Сон уже делает рывок. У него будто телефон с навигатором, он получает пас точно в ноги", - говорил экс-наставник "Ливерпуля".

При этом Сон мог выходить из тени Кейна. Когда англичанин травмировался во время похода "шпор" в финал Лиги чемпионов, именно Сон стал лидером атаки, забив трижды в противостоянии с "Манчестер Сити". А в сезоне 2021/2022 он вообще забил 23 гола и разделил "Золотую бутсу" АПЛ с Мохамедом Салахом.

Квинтэссенцией его таланта стал гол в ворота "Бернли" в 2019 году, когда он подхватил мяч на своей половине поля, оббежал шестерых соперников и забил. Этот шедевр получил премию Ференца Пушкаша за самый красивый гол года.

Солдат, добряк и человек, которого уважают все

За свою уникальную игровую манеру Сон получил три красные карточки за один год в АПЛ, хотя никогда не был грубым игроком.

Самый драматичный эпизод произошел, когда он нечаянно нанес ужасную травму Андре Гомешу из "Эвертона". Увидев, что произошло, Сон не смог сдержать слез прямо на поле. Ту карточку позже отменили, не увидев в его действиях злого умысла.

Он всегда руководствовался принципом, которому научил его отец: "Если ты хороший футболист, но не уважаешь других - ты никто".

А еще Сона уважают за преданность своей стране. Он выступает за сборную Южной Кореи с 2010 года. А в 2020-м, получив отсрочку от полноценной службы за победу на Азиатских играх, он все равно прошел обязательные четырехнедельные военные сборы на острове Чеджу, войдя в пятерку лучших курсантов. Фотографии форварда в военной форме облетели весь мир.

"Это было одно из самых трудных решений в жизни. Надеюсь, все меня поймут. Я приехал в Лондон 23-летним ребенком. Покидаю клуб взрослым человеком, горжусь моим периодом здесь", - такими словами Сон попрощался с клубом, закрыв огромную страницу в истории "Тоттенхэма".

Сон девять раз признавался лучшим футболистом Азии (фото: Википедия)

Что известно о дальнейшей карьере Сона

После эмоционального прощания с "Тоттенхэмом" Сон Хын Мин продолжит карьеру в США. Как сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 33-летний южнокорейский нападающий подписал контракт с клубом MLS "Лос-Анджелесом", за который выступает украинец Артем Смоляков (интервью с ним можно прочитать на РБК-Украина).

По информации BBC Sport, трансфер корейца обошелся в 20 миллионов фунтов (26.732 миллионов долларов), что делает этот переход одним из самых резонансных в лиге этим летом. Контракт рассчитан на два года - до лета 2027 года.

Ожидается, что Сон получит статус "designated player", то есть игрока, которому разрешено платить зарплату, превышающую установленный потолок MLS.

Его дебют в составе "Лос-Анджелеса" ожидается уже в ближайшее время.

Дальнейшая карьера футболиста пройдет в MLS (фото: ФК "Лос-Анджелес")

