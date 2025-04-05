Артем Смоляков: У "Лос-Анджелесі" шоковані, як українці грають у футбол під час війни

Що думають зіркові футболісти "Лос-Анджелеса" про війну в Україні? Який чемпіонат сильніший: МЛС чи УПЛ? Чи дійсно у ЛА краще, ніж у Житомирі? Чого не вистачило збірній України, щоб пройти Бельгію? Відповіді на ці та інші питання в інтервʼю РБК-Україна дав Артем Смоляков.

В інтерв'ю РБК-Україна гравець "ЛА" і молодіжної збірної України детально розповів про свій перехід з "Полісся" в американський клуб, адаптацію в новому колективі, розкішний гол у ворота "Сан-Дієго", спілкування з Уго Льорісом і Олівʼє Жиру, а також про красиві місця "міста Ангелів" і чому не дивиться матчі УПЛ.

Він є вихованцем академії "Дніпра", де з 2016 по 2020 рік виступав у ДЮФЛУ. У серпні 2020 року він підписав професійний контракт з "Інгульцем". У сезоні 2020/21 дебютував у Прем'єр-лізі України, зігравши три матчі за основну команду. Наступного сезону продовжував виступи за “Інгулець”, а в липні 2023 року перейшов до житомирського "Полісся". За цей клуб Артем провів 38 матчів, відзначившись двома голами. У лютому 2025 року Смоляков підписав контракт з клубом МЛС.

– Артеме, як твої справи у Лос-Анджелесі?

– Зараз в мене все добре, почуваюся прекрасно у Лос-Анджелесі. Потрохи стараюсь адаптуватися.

– Для багатьох футболістів адаптація є складним та довготривалим процесом. Враховуючи, що ти переїхав з України до США, на якому етапі зараз твоя адаптація до нових умов?

– Ну зараз в мене все потихеньку. Тобто, я потрохи адаптуюся і в мене вже є навіть такі мінімальні речі, як автомобіль та житло. Тобто в цьому плані все гаразд.

– Розкажи трохи про те, як ти взагалі опинився у "Лос-Анджелесі"? Чи довго цей клуб за тобою слідкував? Коли надійшла пропозиція?

– Точно не скажу, коли надійшла пропозиція, але це десь плюс-мінус був кінець січня. Я тоді трохи потренувався з командою, після чого зіграв одну гру, ну а там вже і надійшла пропозиція з МЛС і між собою домовлялися клуби.

– Як ти відреагував, коли дізнався що тебе хоче підписати "ЛА"?

– Я хотів перейти до цієї команди, розмовляв з президентом на цю тему і сказав йому, що це хороша можливість для мене і для мого карʼєрного розвитку. Він мене послухав і відпустив.

Фото: Артем Смоляков (надане футболістом)

– Про що ти спілкувався з Геннадієм Буткевичем, коли покидав "Полісся"? Чи давав він тобі поради або побажання?

– Якихось порад від нього не було. Але, президент "Полісся" сказав мені, щоб я переїжджав до класного міста та побажав мені успіху.

– Чи є в тебе у далеких планах повернутися до "Полісся"? Можливо, ти б хотів там завершити карʼєру?

– Чесно, я про таке не думав, мені дуже комфортно у Лос-Анджелесі, дуже подобається і про повернення до Житомиру я не думаю поки що.

– Деякими футболістами "Полісся" цікавилося одразу по декілька клубів. Крім “ЛА” до тебе проявляли інтерес інші команди?

– Був інтерес з боку іспанського “Вальядоліду”. Однак, вони хотіли взяти мене лише в оренду, а керівництво моєї команди на той час не хотіло віддавати мене на таких умовах, тому сказали, що готові лише на повноцінний трансфер.

– Можеш розповісти трохи про умови контракту у "Лос-Анджелесі"? Чи хороша в тебе зарплата та чи надав клуб тобі автомобіль та житло?

– Ну, якщо чесно, то зарплату я вам розголошувати не буду, але можу сказати, що на перший час клуб дав мені і автомобіль і готель. При цьому, там необмежена кількість часу, тобто я міг жити в готелі скільки захочу, поки не знайду квартиру.

– Яка в тебе зараз ситуація з житлом та автомобілем?

– Я вже зняв квартиру і в готелі не живу, також, у мене вже є автомобіль. Тобто в цьому плані все добре.

– Як тобі життя у Лос-Анджелесі? Чи є в тебе вже якісь улюблені місця, де ти проводиш час?

– Ну чесно, то Лос-Анджелес - це просто топ, без лишніх слів. Щодо місць, то в мене на районі дуже красиво. Тут є класні бутіки, заклади, багато кавʼярень. Ми з дружиною їздили у класні місця, наприклад до напису “Hollywood”. Там дуже красиво, можна погуляти зі своєю собакою і багато людей взагалі туди приходить зі своїми тваринами. Нам дуже сподобалося.

Фото: Артем Смоляков (надане футболістом)

– Ти переїхав з Житомиру до Лос-Анджелеса. Як тобі така зміна контрасту? Як це вплинуло на тебе?

– Ну є таке, після Житомиру до Лос-Анджелесу це дещо нетипово. Треба було трохи часу, щоб звикнути до цього (сміється).

– У "Поліссі" ти був ключовим гравцем основи. Як з тобою прощалася команда, коли ти переходив в МЛС?

– Я з багатьма спілкувався, багато хто мені радив переходити до “ЛА” і я надіюсь, що це було щиро з їхнього боку. Тобто всі раділи за мене.

– З якими гравцями "Полісся" ти продовжуєш зараз спілкуватися?

– Найбільше мабуть я все-таки спілкуюся з Олександром Назаренко, майже кожного дня. Також часто з Емілем Мустафаєвим спілкуюся, а недавно ще й Сергій Чоботенко написав мені. Тобто з деякими хлопцями підтримую контакт. З Сергієм Пінчуком також списуємося після матчів та деяких тренувань.

– Уго Льоріс та Олівʼє Жиру – дві головні зірки "Лос-Анджелесу". Які в тебе з ними стосунки зараз та про що ви спілкуєтеся?

– У мене дуже хороші стосунки з ними. Вони мене класно прийняли в перший день і після мого дебюту теж мене привітали. У нас таке буває, що наприклад ми вечеряємо після виїзного матчу, сидимо всі за одним столом та спілкуємося. Наприклад, біля мене сидів Льоріс, Деніс Буанга, Аарон Лонг, який є капітаном та інші хлопці. Говоримо про все на світі.

– Чи цікавляться твої зіркової одноклубники війною в Україні?

– Про війну я показував хлопцям відео. Але там не було такого, що вони прям дуже сильно цікавляться цією ситуацією. Плюс, вони питали, як грають футболісти під час війни, чи правда, що у нас матчі переривають під час повітряної тривоги. Я показував Льорісу відео ракетної атаки по Дніпру. Він з цього був трохи в шоці і сказав, що не дуже добре, що таке відбувається. От власне і все.

– Якщо брати весь колектив "Лос-Анджелесу", то з ким в тебе зараз найкращі стосунки?

– Ну я взагалі стараюсь з усіма спілкуватися, комунікувати та покращувати свою англійську мову. Більше, звичайно, спілкуюся з молодими хлопцями.

– З приводу мови. Який в тебе рівень англійської? Чи добре ти її знаєш?

– Не те щоб дуже добре, але я вже знайшов вчителя та записався на заняття. Плюс спілкуюся з одноклубниками, дивлюся серіали на Netflix мовою оригіналу з українськими субтитрами. Головне, не соромитися спілкуватися і якщо будуть якісь помилки, то в цьому немає нічого страшного і з часом буде краще.

– Чи дозволяє тобі твій рівень англійської безперешкодно спілкуватися на полі?

– Так. На полі набагато легше спілкуватися. Якісь базові підказки я вже в принципі знав. Тобто, тут проблем немає.

– Як тебе зустрів тренер "Лос-Анджелесу" у команді? Чи розповідав він тобі щось про цілі, плани та амбіції клубу?

– Так вийшло, що ми зустрілися на матчі. Я пішов у роздягальню, перед настановами на гру він мене привітав у команді, сказав що радий бачити, тому от власне і все.

– Тобто тобі не озвучували цілі клубу на сезон?

– Тут я думаю цілі і так зрозумілі, адже команда веде боротьбу за кожен трофей.

– У матчі проти "Сан-Дієго" ти відзначився дуже красивим забитим голом. Як наважився пробити у тій ситуації та як відреагували твої одноклубники на це?

– Нічого такого в цьому моменті не було, просто була ударна позиція. Я подумав, чому б не спробувати і вирішив пробити. До того ж, в УПЛ я вже забивав схожий гол у матчі проти “Ворскли”. Щодо емоцій, то тут не було чогось особливого, тому що нам треба було відіграватися. Я взяв швидко мʼяч і сказав, що нам треба продовжувати грати і одразу ми забили ще один гол.



– По статистиці матч проти "Сан-Дієго" був майже рівним, однак незважаючи на це, твоя команда поступилися у цьому поєдинку. Як вважаєш, у чому причина поразки?

– Якщо чесно, то мені важко сказати. Тут всі команди хороші і може вони десь краще підготувалися і через це здобули перемогу. Але, я не знаю насправді.

– У захисті "Лос-Анджелесу" насправді немає дуже гучних імен, якщо не брати до уваги голкіпера Льоріса. Як ти оцінюєш своїх партнерів по обороні?

– В мене дуже хороші партнери по захисту. Наприклад, є Марлон, який грав за “Шахтар” колись. Також є капітан Лонг, який незважаючи на свій вік дуже добре грає. Ну і ще можу виділити Паленсію, який є вихованцем “Барселони” і якщо я не помиляюся, то він навіть дебютував за “блаугранас”. Звичайно, він зіграв небагато, але це вже рівень.

– Чи є у команді явний лідер, який бере все у свої руки та завжди дає настанови та підказки?

– Так, є. Наприклад, той же капітан Аарон Лонг, який дуже багато підказує на полі. З лідерів атаки є Деніс Буанга, який багато грав у Європі.

– Багато хто вважає, що МЛС – це чемпіонат, в якому можна хіба що завершувати карʼєру. Туди поїхали Мессі, Суарес, Альба, Льоріс та багато інших зірок. Чи згоден ти з таким твердженням і чи є перспективи перейти з МЛС у топовий європейський чемпіонат?

– Ну думаю, очевидно, що є. Можна звісно брати приклад таких зірок, адже їм мабуть вже важко фізично грати у Європі і тому вони їдуть у менш конкурентний чемпіонат. Проте, у кожній команді є чимало молодих гравців, які індивідуально дуже сильні. Думаю, що за МЛС все ж більше слідкують, ніж за УПЛ.

Фото: Артем Смоляков та Ліонель Мессі (instagram.com/a.smolyakov_10)

– Як ти можеш оцінити рівень американського чемпіонату? Чи можеш порівняти його з Українською премʼєр-лігою?

– Я можу сказати, що тут дуже багато атакуючого футболу, немає такого, що команда закривається в обороні і її треба відкрити. Тобто ти приходиш, бачиш якісну гру, бачиш голи. З впевненістю можу сказати, що тут рівень сильно відрізняється, тому що дуже висока інтенсивність. Якщо взяти наприклад останній матч, то за перший тайм я пробіг 6 кілометрів, а люди, які зіграли повністю у цьому поєдинку набігали по 13-14 км. Зрозуміло, що це залежить від гри, але в цілому чемпіонат дуже хороший.

– З твоїх слів можна зрозуміти, що в МЛС грають краще ніж в УПЛ. Чи так воно насправді?

– Я сказав би, що так. Якщо "Полісся" зіграє з "Лос-Анджелесом", то скоріш за все “ЛА” виграє, але шанси є завжди (сміється).

– Зараз житомирський клуб продовжує боротися за найвищі місця чемпіонату України. Чи слідкуєш ти за командою?

– Так, я слідкую та спілкуюсь з деякими хлопцями. Звичайно, що всі матчі дивитися не виходить, тому що це дуже рано для мене, бо в цей час у Лос-Анджелесі десь 4:30. Але, на важливі матчі я буду старатися прокидатися та дивитися поєдинки.

– Як вважаєш, чи зможе "Полісся" потрапити до єврокубків за підсумками поточного сезону?

– Я думаю, що так. Там дуже класний колектив, дуже хороші гравці і я впевнений, що у них все вийде.

Фото: Артем Смоляков (polissyafc.com)

– Хто на твою думку зараз є ключовими особами у складі "Полісся"?

– Вважаю, що найважливішу роль зараз грають два атакувальні футболісти – це Олексій Гуцуляк та Олександр Назаренко.

– Гуцуляк відзначився першим голом за збірну України у матчі проти Бельгії. Чи чекав ти, що він може так себе проявити?

– Звичайно, що можна було очікувати, що він так себе проявить. Він зробив свою задачу, відібрав мʼяч і забив важливий гол, що було дуже холоднокровно. Я знаю, що він це вміє.

– Які в тебе враження від двох матчів плей-оф Ліги націй проти Бельгії? Чи дивився ти ці поєдинки?

– Я дивився лише частину першого матчу, тому що зазвичай в мене зранку тренування і я не встигаю подивитися. Перша гра була дуже хороша, навіть можна сказати, що друга теж була непогано, але мабуть з хлопцями злий жарт зіграла втома.

– Твої екс-партнери по "Поліссю" Гуцуляк, Назаренко та Михайліченко активно викликаються до національної збірної України. Чи готовий ти до такого виклику?

– Моє завдання виходити на поле і доказувати, що я готовий грати за національну збірну України. Але, я готовий прийняти цей виклик на всі 100%, хоча тут звісно залежить не від мене, а від головного тренера.

– Яка твоя головна футбольна мрія?

– Я хочу грати у "Барселоні" і виграти з нею Лігу чемпіонів.