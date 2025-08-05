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Несподіваний конкурент для Довбика: "Рома" знайшла варіант підсилення в УПЛ

Рим, Вівторок 05 серпня 2025 15:38
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Несподіваний конкурент для Довбика: "Рома" знайшла варіант підсилення в УПЛ Фото: Егіналдо зацікавив італійського гранда (ФК "Шахтар")
Автор: Андрій Костенко

Італійська "Рома" в пошуках підсилення атакувальної лінії звернула увагу на футболіста "Шахтаря" і вже зробила пропозицію донецькому клубу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Tuttomercatoweb.

Пропозиція від "Роми"

Головний тренер римських "вовків" Джан П'єро Гасперіні шукає гравця, здатного діяти як на фланзі, так і в центрі нападу. Саме таким, на його думку, є 20-річний вінгер "Шахтаря" Егіналдо.

Повідомляється, що клуб із Серії А вже зробив першу пропозицію, проте "гірники" її відхилили. У донецькому клубі не вважають бразильця "недоторканним", але планують виручити за нього не менше 15 млн євро. Пропозиція "Роми", за даними джерела, була нижчою за цю суму.

Хто такий Егіналдо

20-річний уродженець бразильського міста Монсан. Вихованець клубів "Арцул" та "Васко да Гама".

У складі останнього грав на батьківщині в місцевій Серії А, поки влітку 2023 року не перейшов у "Шахтар" за 3,5 млн євро.

У минулому сезоні Егіналдо провів за "гірників" 36 матчів, забив 6 голів та віддав 8 асистів. У поточному – встиг за три матчі записати на свій рахунок 1 гол та 1 асист.

Контракт гравця з "Шахтарем" розрахований до літа 2028 року.

Егіналдо – один із найшвидших гравців у світовому футболі. У жовтні 2022 року під час матчу бразильської Серії B проти "Греміо Новурізонтіно" він зробив ривок зі зафіксованою швидкістю 37,5 км/год.

Раніше ми повідомили, що "Шахтар" втратив ключового футболіста перед грою з "Панатінаїкосом" у Лізі Європи.

Також читайте про важкі перемоги "Динамо" й "Шахтаря" та сенсацію в 1 турі УПЛ.

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Футбол Шахтар Рома Артем Довбик
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