"Ти можеш більше нас не бити?". Чісора звернувся до Усика від імені британських боксерів (відео)

Про що попросив Чісора

Британський ветеран, якого Усик переміг у 2020 році, з гумором звернувся до українця:

"Триразовий абсолютний чемпіон світу, чи не міг би ти, будь ласка, припинити нас бити?".

Сіль жарту в тому, що Усик не лише утримує всі основні титули у надважкій вазі, а й з кожним боєм зміцнює статус найнебезпечнішого суперника для британських хевівейтерів.

Починаючи з 2018 року, він зустрічався на рингу з п'ятьма британськими бійцями та одержав у цих поєдинках вісім перемог. З 2020 року Усик бився лише з британцями: сім разів переміг, відібравши в них усі чемпіонські пояси у хевівейті.

Усі перемоги Усика над британцями: