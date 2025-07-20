"Ты можешь больше нас не бить?". Чисора обратился к Усику от имени британских боксеров (видео)

О чем попросил Чисора

Британский ветеран, которого Усик победил в 2020 году, с юмором обратился к украинцу:

"Трехкратный абсолютный чемпион мира, не мог бы ты, пожалуйста, прекратить нас бить?".

Соль шутки в том, что Усик не только удерживает все основные титулы в супертяжелом весе, но и с каждым боем укрепляет статус самого опасного соперника для британских хевивейтеров.

Начиная с 2018 года, он встречался на ринге с пятью британскими бойцами и одержал в этих поединках восемь побед. С 2020 года Усик бился только с британцами: семь раз победил, отобрав у них все чемпионские пояса в хевивейте.

Все победы Усика над британцами: