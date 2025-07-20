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"Ты можешь больше нас не бить?". Чисора обратился к Усику от имени британских боксеров (видео)

Фото: Дерек Чисора (instagram.com/derekwarchisora)
Автор: Андрей Костенко

Ветеран британского бокса Дерек Чисора встретился с Александром Усиком после победы украинца над Даниэлем Дюбуа в поединке за титул абсолютного чемпиона мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram Чисоры.

О чем попросил Чисора

Британский ветеран, которого Усик победил в 2020 году, с юмором обратился к украинцу:

"Трехкратный абсолютный чемпион мира, не мог бы ты, пожалуйста, прекратить нас бить?".

Соль шутки в том, что Усик не только удерживает все основные титулы в супертяжелом весе, но и с каждым боем укрепляет статус самого опасного соперника для британских хевивейтеров.

Начиная с 2018 года, он встречался на ринге с пятью британскими бойцами и одержал в этих поединках восемь побед. С 2020 года Усик бился только с британцами: семь раз победил, отобрав у них все чемпионские пояса в хевивейте.

Все победы Усика над британцами:

  • 10.11.2018. Тони Белью (крузервейт, нокаут, 8 раунд)
  • 31.10.2020. Дерек Чисора (единогласное решение судей)
  • 25.09.2021. Энтони Джошуа (единогласное решение судей)
  • 20.08.2022. Энтони Джошуа (раздельное решение судей)
  • 26.08.2023. Даниэль Дюбуа (нокаут, 9 раунд)
  • 18.05.2024. Тайсон Фьюри (раздельное решение судей)
  • 21.12.2024. Тайсон Фьюри (единогласное решение судей)
  • 19.07.2025. Даниэль Дюбуа (нокаут, 5 раунд)

Ранее опубликовали полное видео боя Усик - Дюбуа с эффектным нокаутом.

Также читайте, в чем Дюбуа превзошел Усика и что насчитали судьи до нокаута.

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БоксАлександр Усик