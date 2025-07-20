"Ты можешь больше нас не бить?". Чисора обратился к Усику от имени британских боксеров (видео)

Ветеран британского бокса Дерек Чисора встретился с Александром Усиком после победы украинца над Даниэлем Дюбуа в поединке за титул абсолютного чемпиона мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram Чисоры.
Британский ветеран, которого Усик победил в 2020 году, с юмором обратился к украинцу:
"Трехкратный абсолютный чемпион мира, не мог бы ты, пожалуйста, прекратить нас бить?".
Соль шутки в том, что Усик не только удерживает все основные титулы в супертяжелом весе, но и с каждым боем укрепляет статус самого опасного соперника для британских хевивейтеров.
Начиная с 2018 года, он встречался на ринге с пятью британскими бойцами и одержал в этих поединках восемь побед. С 2020 года Усик бился только с британцами: семь раз победил, отобрав у них все чемпионские пояса в хевивейте.
Все победы Усика над британцами:
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