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"Ті, хто багато говорить, зазвичай зливаються". Сіренко різко висловився про зрив бою з Новицьким в андеркарді шоу Усик – Дюбуа

Лондон, Субота 05 липня 2025 11:42
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"Ті, хто багато говорить, зазвичай зливаються". Сіренко різко висловився про зрив бою з Новицьким в андеркарді шоу Усик – Дюбуа Фото: Владислав Сіренко (instagram.com/vladsirenkoboxing)
Автор: Андрій Костенко

Український боксер-суперваговик Владислав Сіренко (22-0, 19 KO) прокоментував скасування поєдинку проти свого співвітчизника Андрія Новицького (15-0, 11 KO), який мав відбутися 19 липня в Лондоні в рамках андеркарду реваншу Усик – Дюбуа 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing Mechanism.

Що сказав Сіренко

Сіренко та Новицький повинні були зійтися на рингу за титул WBC International у надважкій вазі, що належить останньому. Офіційною причиною зриву бою стала травма Новицького. Однак Сіренко поставився до новини без особливого подиву.

"Відреагував абсолютно спокійно, бо розумію: ті, хто багато говорить, зазвичай потім зливаються", - заявив він.

Попри відміну очікуваного українського дербі, Сіренко все ж проведе поєдинок у межах вечора боксу – його суперником стане британець Соломон Дакрес (9-1, 3 KO).

"Ми з командою переглянули його бої – він хороший опонент на цьому етапі кар'єри", - зазначив Владислав.

Разом із тим Сіренко не виключає, що бій із Новицьким все ж може відбутися, хоч і висловив певні сумніви.

"Я був би радий, якби такий поєдинок відбувся. Але сильно сумніваюся, що вони колись на нього погодяться", - додав боксер.

Додамо, що у своєму останньому бою, який відбувся у жовтні минулого року, Сіренко нокаутував американця Брендона Кармака.

&quot;Ті, хто багато говорить, зазвичай зливаються&quot;. Сіренко різко висловився про зрив бою з Новицьким в андеркарді шоу Усик – Дюбуа

Андеркард шоу Усик – Дюбуа 2: що відомо

Реванш між Усиком та Дюбуа відбудеться в суботу, 19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Вечір боксу стартуватиме з прелімів орієнтовно о 19:00 за київським часом. Мейнкард розпочнеться приблизно о 20:30. Його відкриватиме бій Сіренка проти Дакреса.

Наступним у ринг вийде український боксер напівважкої ваги Даніель Лапін (11-0, 4 КО), який проведе бій за титули IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі проти британця Льюїса Едмонсона (11-0, 3 КО).

Також головному бою передуватиме ще один гучний поєдинок. Екс-чемпіон світу у двох вагових категоріях Лоуренс Околі (21-1, 16 КО) з Великої Британії зустрінеться з Кевіном Лереною (31-3, 15 KO) з ПАР. На кону буде титул WBC Silver у важкій вазі.

Бій Усик – Дюбуа розпочнеться близько 23:30. Вечір боксу завершиться до 1:00 за Києвом (23:00 за місцевим часом) згідно з регламентом "Вемблі".

В Україні головний бій та весь файткард вечора транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

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