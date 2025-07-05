"Те, кто много говорит, обычно сливаются". Сиренко резко высказался о срыве боя с Новицким в андеркарде шоу Усик - Дюбуа

Украинский боксер-супертяжеловес Владислав Сиренко (22-0, 19 KO) прокомментировал отмену поединка против своего соотечественника Андрея Новицкого (15-0, 11 KO), который должен был состояться 19 июля в Лондоне в рамках андеркарда реванша Усик - Дюбуа 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing Mechanism .

Что сказал Сиренко

Сиренко и Новицкий должны были сойтись на ринге за титул WBC International в супертяжелом весе, принадлежащий последнему. Официальной причиной срыва боя стала травма Новицкого. Однако Сиренко отнесся к новости без особого удивления.

"Отреагировал абсолютно спокойно, потому что понимаю: те, кто много говорит, обычно потом сливаются", - заявил он.

Несмотря на отмену ожидаемого украинского дерби, Сиренко все же проведет поединок в рамках вечера бокса - его соперником станет британец Соломон Дакрес (9-1, 3 KO).

"Мы с командой просмотрели его бои - он хороший оппонент на этом этапе карьеры", - отметил Владислав.

Вместе с тем Сиренко не исключает, что бой с Новицким все же может состояться, хотя и выразил определенные сомнения.

"Я был бы рад, если бы такой поединок состоялся. Но сильно сомневаюсь, что они когда-то на него согласятся", - добавил боксер.

Добавим, что в своем последнем бою, который состоялся в октябре прошлого года, Сиренко нокаутировал американца Брэндона Кармака.

Андеркард шоу Усик - Дюбуа 2: что известно

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится в субботу, 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Вечер бокса стартует с прелимов ориентировочно в 19:00 по киевскому времени. Мейнкард начнется примерно в 20:30. Его будет открывать бой Сиренко против Дакреса.

Следующим в ринг выйдет украинский боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин (11-0, 4 КО), который проведет бой за титулы IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе против британца Льюиса Эдмонсона (11-0, 3 КО).

Также главному бою будет предшествовать еще один громкий поединок. Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Лоуренс Околи (21-1, 16 КО) из Великобритании встретится с Кевином Лереной (31-3, 15 KO) из ЮАР. На кону будет титул WBC Silver в тяжелом весе.

Бой Усик - Дюбуа начнется около 23:30. Вечер бокса завершится до 1:00 по Киеву (23:00 по местному времени) согласно регламенту "Уэмбли".

В Украине главный бой и весь файткард вечера будет транслировать медиасервис MEGOGO.