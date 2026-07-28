Threads змінює особисті повідомлення: Meta AI тепер відповідатиме прямо у чатах

У Threads з'явиться вбудований чат із Meta AI. Нова функція дозволить звертатися до штучного інтелекту прямо в особистих повідомленнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CEO Threads Коннора Гейза .

Що змінилося?

Раніше користувачі Threads у деяких країнах могли взаємодіяти з асистентом лише у публічних дописах - за аналогією з ботом Grok у соцмережі X. Нова інтеграція переносить спілкування у приватний формат.

У приватних чатах із Meta AI можна надсилати:

публікації з Threads;

зображення та фотографії;

посилання на зовнішні ресурси;

відеоматеріали.

Користувачі можуть ставити уточнювальні запитання, просити пояснень або детальніше розбирати будь-яку тему, не залишаючи діалог.

Конкуренція з ChatGPT та Gemini

Головна мета розробників - зробити Threads зручним місцем для пошуку інформації та отримання рекомендацій.

Впроваджуючи чатбот у власну екосистему, Meta розраховує зменшити потребу користувачів звертатися до сторонніх ШІ-сервісів, таких як ChatGPT від OpenAI або Gemini від Google.

Зазначимо, що аналогічна функція вже працює в особистих повідомленнях інших продуктів компанії - Facebook, Instagram та WhatsApp.

Як приховати ШІ з публічної стрічки?

Паралельно з оновленням чатів Meta продовжує тестувати присутність Meta AI у публічній стрічці Threads на окремих ринках. Компанія збирає відгуки та пропонує інструменти для тих, хто не бажає бачити відповіді бота в загальній стрічці.

Щоб зменшити кількість публікацій від асистента, користувачі можуть скористатися такими налаштуваннями:

вимкнути сповіщення від акаунта "@meta.ai";

обрати опцію "Не цікавить" під дописом чатбота;

приховати відповіді бота, які з'являються під власними публікаціями.

Глобальне розгортання Meta AI у приватних чатах Threads розпочалося з 27 липня.