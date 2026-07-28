ua en ru
Вт, 28 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Threads змінює особисті повідомлення: Meta AI тепер відповідатиме прямо у чатах

12:09 28.07.2026 Вт
2 хв
Чим здивує нове оновлення?
aimg Ольга Завада
Threads змінює особисті повідомлення: Meta AI тепер відповідатиме прямо у чатах Threads розгортає Meta AI у чатах (фото: Unsplash)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У Threads з'явиться вбудований чат із Meta AI. Нова функція дозволить звертатися до штучного інтелекту прямо в особистих повідомленнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CEO Threads Коннора Гейза.

Що змінилося?

Раніше користувачі Threads у деяких країнах могли взаємодіяти з асистентом лише у публічних дописах - за аналогією з ботом Grok у соцмережі X. Нова інтеграція переносить спілкування у приватний формат.

У приватних чатах із Meta AI можна надсилати:

  • публікації з Threads;
  • зображення та фотографії;
  • посилання на зовнішні ресурси;
  • відеоматеріали.

Користувачі можуть ставити уточнювальні запитання, просити пояснень або детальніше розбирати будь-яку тему, не залишаючи діалог.

Конкуренція з ChatGPT та Gemini

Головна мета розробників - зробити Threads зручним місцем для пошуку інформації та отримання рекомендацій.

Впроваджуючи чатбот у власну екосистему, Meta розраховує зменшити потребу користувачів звертатися до сторонніх ШІ-сервісів, таких як ChatGPT від OpenAI або Gemini від Google.

Зазначимо, що аналогічна функція вже працює в особистих повідомленнях інших продуктів компанії - Facebook, Instagram та WhatsApp.

Читайте більше: Meta наблизилась до читання свідомості: ШІ переводить думки у текст

Як приховати ШІ з публічної стрічки?

Паралельно з оновленням чатів Meta продовжує тестувати присутність Meta AI у публічній стрічці Threads на окремих ринках. Компанія збирає відгуки та пропонує інструменти для тих, хто не бажає бачити відповіді бота в загальній стрічці.

Щоб зменшити кількість публікацій від асистента, користувачі можуть скористатися такими налаштуваннями:

  • вимкнути сповіщення від акаунта "@meta.ai";
  • обрати опцію "Не цікавить" під дописом чатбота;
  • приховати відповіді бота, які з'являються під власними публікаціями.

Глобальне розгортання Meta AI у приватних чатах Threads розпочалося з 27 липня.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Meta
Новини
Зеленський прибув до США та розкрив пріоритет №1 в переговорах з Трампом
Зеленський прибув до США та розкрив пріоритет №1 в переговорах з Трампом
Аналітика
Переполох на Банковій. Як Зеленський обрав Драпатого і чи піде Федоров у політику
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Переполох на Банковій. Як Зеленський обрав Драпатого і чи піде Федоров у політику