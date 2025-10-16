Threads запускає оновлення, яке змінює спосіб спілкування

Соціальна мережа Threads, що належить Meta, запускає групові чати з підтримкою до 50 учасників. Функція стає доступною глобально відсьогодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт TechCrunch.
Threads уже підтримує прямі повідомлення (DM) і має понад 400 млн активних користувачів на місяць. Тепер користувачі зможуть ділитися в групах текстом, відео, GIF та емодзі так само, як на публічній стрічці.
За словами віце-президента з продукту Емілі Далтон Сміт, групові чати, як і особисті повідомлення, не будуть наскрізно зашифровані. Threads розглядає DMs як спосіб швидко обговорювати поточні події - наприклад, футбольний матч або телешоу, а не як безпечний месенджер.
"Ми бачимо месенджер як спосіб глибше спілкуватися з людьми, з якими ви вже ведете розмову - це можливість бути ближче до тих, хто поділяє ваші інтереси", - пояснила Сміт.
Зміни відбуваються на тлі того, що Instagram, батьківська компанія Threads, робить наголос на Reels і DMs, оскільки ці функції викликають найбільшу залученість користувачів. Threads також робить обмін повідомленнями ядром додатка.
Для порівняння, конкурент X зосередився на переході користувачів на зашифрований чат XChat, однак дослідники безпеки вважають його менш надійним, ніж Signal.
Користувачі зможуть контролювати, хто може додавати їх у групові чати - як і з особистими повідомленнями. Щоб додати людину в групу, вона має бути у вас у підписках, пояснила Сміт.
Особисті повідомлення мають додаткові обмеження:
Користувачі зможуть:
Це спрощує комунікацію в рамках Community - нової функції для пошуку груп за інтересами в застосунку.
Сміт зазначила, що люди використовують Threads для спілкування з іншим колом користувачів, ніж в Instagram. Понад третина щоденних користувачів Threads підписані менш ніж на половину тих самих людей, що і в Instagram, що свідчить про те, що платформу обирають більше для зв'язків.
Найближчими днями функція обміну повідомленнями стане доступною в ЄС, включно як з особистими, так і груповими чатами, що розширить можливості комунікації для європейських користувачів.
