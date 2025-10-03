Threads випустив довгоочікуване оновлення для пошуку контенту: що нового побачать користувачі

Соцмережа Threads почала глобальне тестування нової функції communities ("спільноти") на веб-платформі та в мобільних додатках. Йдеться про тематичні простори, де користувачі зможуть знаходити публікації та обговорення за своїми інтересами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Уже зараз доступні спільноти, присвячені баскетболу, книгам, серіалам, штучному інтелекту та іншим темам. Користувачі можуть приєднуватися до різних груп і переглядати окремі стрічки постів усередині кожної - за аналогією з каналами на Reddit або спільнотами в X (Twitter).

Як працюють спільноти в Threads

Після вступу до групи Threads позначає профіль користувача відповідним значком, а публікації цієї спільноти закріплюються в меню стрічки.

Функція розширює вже наявні інструменти платформи - тематичні розділи та кастомні стрічки, які дають змогу налаштовувати контент під інтереси.

Тепер же пошук нових матеріалів має стати ще зручнішим: у кожній групі відображається як контент, опублікований усередині спільноти, так і пости, які стосуються теми загалом.

Користувачі зможуть об'єднуватися в спільноти (фото: Threads)

Кожна спільнота також отримує власний кастомний емодзі для кнопки "лайк" - наприклад, стопку книг у книжкових групах. Знайти групи можна через пошук у застосунку, однак у Threads зазначають, що поки що не для кожної теми існує окрема спільнота. Якщо вона створена, поруч із тегом з'явиться спеціальний значок із трьома крапками.

У майбутньому розробники планують впровадити більше функцій для спільнот: нові бейджи для найактивніших учасників, зміни в алгоритмі ранжирування постів усередині груп, а також доопрацювання стрічки "Для вас", щоб користувачі отримували більш релевантний контент.