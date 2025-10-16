Threads запускает обновление, которое меняет способ общения

Threads уже поддерживает прямые сообщения (DM) и имеет более 400 млн активных пользователей в месяц. Теперь пользователи смогут делиться в группах текстом, видео, GIF и эмодзи так же, как на публичной ленте.

Групповые чаты не будут зашифрованы

По словам вице-президента по продукту Эмили Далтон Смит, групповые чаты, как и личные сообщения, не будут сквозным образом зашифрованы. Threads рассматривает DMs как способ быстро обсуждать текущие события - например, футбольный матч или телешоу, а не как безопасный мессенджер.

"Мы видим мессенджер как способ глубже общаться с людьми, с которыми вы уже ведете разговор - это возможность быть ближе к тем, кто разделяет ваши интересы", - пояснила Смит.

В групповых чатах пользователи смогут делиться текстовыми сообщениями, видео, GIF-файлами и эмодзи (фото: Meta)

Мессенджер становится ключевой функцией Threads

Изменения происходят на фоне того, что Instagram, родительская компания Threads, делает упор на Reels и DMs, так как эти функции вызывают наибольшую вовлеченность пользователей. Threads также делает обмен сообщениями ядром приложения.

Для сравнения, конкурент X сосредоточился на переходе пользователей на зашифрованный чат XChat, однако исследователи безопасности считают его менее надежным, чем Signal.

Контроль за участниками и защита от спама

Пользователи смогут контролировать, кто может добавлять их в групповые чаты - как и с личными сообщениями. Чтобы добавить человека в группу, он должен быть у вас в подписках, пояснила Смит.

Личные сообщения имеют дополнительные ограничения:

ссылки и медиа в запросах отключены

лимит на количество запросов

возможность отключить сообщения от незнакомых пользователей

потенциальный спам фильтруется в скрытую папку.

Новые функции для удобного общения

Пользователи смогут:

давать группам названия

позже приглашать участников через ссылку на чат вместо добавления каждого вручную.

Это упрощает коммуникацию в рамках Community - новой функции для поиска групп по интересам в приложении.

Пользователи также смогут приглашать других участников в беседы (фото: Meta)

Отличие Threads от Instagram

Смит отметила, что люди используют Threads для общения с другим кругом пользователей, чем в Instagram. Более трети ежедневных пользователей Threads подписаны менее чем на половину тех же людей, что и в Instagram, что говорит о том, что платформу выбирают больше для связей.

Запуск в Европе

В ближайшие дни функция обмена сообщениями станет доступна в ЕС, включая как личные, так и групповые чаты, что расширит возможности коммуникации для европейских пользователей.