Threads запускает обновление, которое меняет способ общения
Социальная сеть Threads, принадлежащая Meta, запускает групповые чаты с поддержкой до 50 участников. Функция становится доступной глобально с сегодняшнего дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт TechCrunch.
Threads уже поддерживает прямые сообщения (DM) и имеет более 400 млн активных пользователей в месяц. Теперь пользователи смогут делиться в группах текстом, видео, GIF и эмодзи так же, как на публичной ленте.
Групповые чаты не будут зашифрованы
По словам вице-президента по продукту Эмили Далтон Смит, групповые чаты, как и личные сообщения, не будут сквозным образом зашифрованы. Threads рассматривает DMs как способ быстро обсуждать текущие события - например, футбольный матч или телешоу, а не как безопасный мессенджер.
"Мы видим мессенджер как способ глубже общаться с людьми, с которыми вы уже ведете разговор - это возможность быть ближе к тем, кто разделяет ваши интересы", - пояснила Смит.
В групповых чатах пользователи смогут делиться текстовыми сообщениями, видео, GIF-файлами и эмодзи (фото: Meta)
Мессенджер становится ключевой функцией Threads
Изменения происходят на фоне того, что Instagram, родительская компания Threads, делает упор на Reels и DMs, так как эти функции вызывают наибольшую вовлеченность пользователей. Threads также делает обмен сообщениями ядром приложения.
Для сравнения, конкурент X сосредоточился на переходе пользователей на зашифрованный чат XChat, однако исследователи безопасности считают его менее надежным, чем Signal.
Контроль за участниками и защита от спама
Пользователи смогут контролировать, кто может добавлять их в групповые чаты - как и с личными сообщениями. Чтобы добавить человека в группу, он должен быть у вас в подписках, пояснила Смит.
Личные сообщения имеют дополнительные ограничения:
- ссылки и медиа в запросах отключены
- лимит на количество запросов
- возможность отключить сообщения от незнакомых пользователей
- потенциальный спам фильтруется в скрытую папку.
Новые функции для удобного общения
Пользователи смогут:
- давать группам названия
- позже приглашать участников через ссылку на чат вместо добавления каждого вручную.
Это упрощает коммуникацию в рамках Community - новой функции для поиска групп по интересам в приложении.
Пользователи также смогут приглашать других участников в беседы (фото: Meta)
Отличие Threads от Instagram
Смит отметила, что люди используют Threads для общения с другим кругом пользователей, чем в Instagram. Более трети ежедневных пользователей Threads подписаны менее чем на половину тех же людей, что и в Instagram, что говорит о том, что платформу выбирают больше для связей.
Запуск в Европе
В ближайшие дни функция обмена сообщениями станет доступна в ЕС, включая как личные, так и групповые чаты, что расширит возможности коммуникации для европейских пользователей.
