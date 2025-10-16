ua en ru
Чт, 16 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Threads запускает обновление, которое меняет способ общения

Четверг 16 октября 2025 15:15
UA EN RU
Threads запускает обновление, которое меняет способ общения Новая функция Threads позволяет создавать группы до 50 человек (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Социальная сеть Threads, принадлежащая Meta, запускает групповые чаты с поддержкой до 50 участников. Функция становится доступной глобально с сегодняшнего дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт TechCrunch.

Threads уже поддерживает прямые сообщения (DM) и имеет более 400 млн активных пользователей в месяц. Теперь пользователи смогут делиться в группах текстом, видео, GIF и эмодзи так же, как на публичной ленте.

Групповые чаты не будут зашифрованы

По словам вице-президента по продукту Эмили Далтон Смит, групповые чаты, как и личные сообщения, не будут сквозным образом зашифрованы. Threads рассматривает DMs как способ быстро обсуждать текущие события - например, футбольный матч или телешоу, а не как безопасный мессенджер.

"Мы видим мессенджер как способ глубже общаться с людьми, с которыми вы уже ведете разговор - это возможность быть ближе к тем, кто разделяет ваши интересы", - пояснила Смит.

Threads запускает обновление, которое меняет способ общенияВ групповых чатах пользователи смогут делиться текстовыми сообщениями, видео, GIF-файлами и эмодзи (фото: Meta)

Мессенджер становится ключевой функцией Threads

Изменения происходят на фоне того, что Instagram, родительская компания Threads, делает упор на Reels и DMs, так как эти функции вызывают наибольшую вовлеченность пользователей. Threads также делает обмен сообщениями ядром приложения.

Для сравнения, конкурент X сосредоточился на переходе пользователей на зашифрованный чат XChat, однако исследователи безопасности считают его менее надежным, чем Signal.

Контроль за участниками и защита от спама

Пользователи смогут контролировать, кто может добавлять их в групповые чаты - как и с личными сообщениями. Чтобы добавить человека в группу, он должен быть у вас в подписках, пояснила Смит.

Личные сообщения имеют дополнительные ограничения:

  • ссылки и медиа в запросах отключены
  • лимит на количество запросов
  • возможность отключить сообщения от незнакомых пользователей
  • потенциальный спам фильтруется в скрытую папку.

Новые функции для удобного общения

Пользователи смогут:

  • давать группам названия
  • позже приглашать участников через ссылку на чат вместо добавления каждого вручную.

Это упрощает коммуникацию в рамках Community - новой функции для поиска групп по интересам в приложении.

Threads запускает обновление, которое меняет способ общенияПользователи также смогут приглашать других участников в беседы (фото: Meta)

Отличие Threads от Instagram

Смит отметила, что люди используют Threads для общения с другим кругом пользователей, чем в Instagram. Более трети ежедневных пользователей Threads подписаны менее чем на половину тех же людей, что и в Instagram, что говорит о том, что платформу выбирают больше для связей.

Запуск в Европе

В ближайшие дни функция обмена сообщениями станет доступна в ЕС, включая как личные, так и групповые чаты, что расширит возможности коммуникации для европейских пользователей.

Ранее мы рассказывали, как обновление Threads улучшило поиск контента, и какие новинки теперь увидят пользователи.

Также сообщалось, что Meta тестирует функцию, которая может изменить привычный Threads.

А еще мы писали про 5 популярных и крутых альтернатив X (Twitter), которые заслуживают вашего внимания.

Читайте РБК-Украина в Google News
Meta Приложение
Новости
Аварийные отключения света могут продлиться еще неделю, - "Укрэнерго"
Аварийные отключения света могут продлиться еще неделю, - "Укрэнерго"
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит