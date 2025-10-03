Threads выпустил долгожданное обновление для поиска контента: что нового увидят пользователи

Соцсеть Threads начала глобальное тестирование новой функции communities ("сообщества") на веб-платформе и в мобильных приложениях. Речь идет о тематических пространствах, где пользователи смогут находить публикации и обсуждения по своим интересам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Уже сейчас доступны сообщества, посвященные баскетболу, книгам, сериалам, искусственному интеллекту и другим темам. Пользователи могут присоединяться к разным группам и просматривать отдельные ленты постов внутри каждого - по аналогии с каналами на Reddit или сообществами в X (Twitter).

Как работают сообщества в Threads

После вступления в группу Threads помечает профиль пользователя соответствующим значком, а публикации этого сообщества закрепляются в меню ленты.

Функция расширяет уже существующие инструменты платформы - тематические разделы и кастомные ленты, которые позволяют настраивать контент под интересы.

Теперь же поиск новых материалов должен стать еще удобнее: в каждой группе отображается как контент, опубликованный внутри сообщества, так и посты, относящиеся к теме в целом.

Пользователи смогут объединяться в сообщества (фото: Threads)

Каждое сообщество также получает собственный кастомный эмодзи для кнопки "лайк" - например, стопку книг в книжных группах. Найти группы можно через поиск в приложении, однако в Threads отмечают, что пока не для каждой темы существует отдельное сообщество. Если оно создано, рядом с тегом появится специальный значок с тремя точками.

В будущем разработчики планируют внедрить больше функций для сообществ: новые бейджи для самых активных участников, изменения в алгоритме ранжирования постов внутри групп, а также доработку ленты "Для вас", чтобы пользователи получали более релевантный контент.