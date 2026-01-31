The Times: технофобія Путіна гальмує розвиток високих технологій у Росії
ЗМІ повідомляють, що російський диктатор Володимир Путін боїться сучасних технологій, через що країна відстає в розробках штучного інтелекту і втрачає ІТ-фахівців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Times.
За даними The Times, російський диктатор керує країною через старі методи зв'язку: стаціонарні телефони з шифрованою лінією, ігноруючи інтернет і смартфони.
Такий підхід різко контрастує з практикою керівників інших держав, які координують політику через сучасні месенджери та цифрові платформи.
Видання ставить риторичне запитання: "Чи дивно, що Росія відстає в розробках штучного інтелекту?"
Місце Росії у світовій індустрії ШІ
Згідно з дослідженням Стенфордського університету, Росія посідає 28-е місце серед 36 країн за загальною силою індустрій штучного інтелекту.
У лідерах опинилися США, Китай та Індія, а такі невеликі країни, як Люксембург, Бельгія та Ірландія, обігнали РФ. На думку аналітиків, слабка інвестиційна активність і страх перед інноваціями гальмують зростання високих технологій у країні.
Контраст із радянською епохою
Ставлення сучасного режиму до технологій різко відрізняється від політики радянських лідерів, для яких науково-технічний прогрес був ключовим елементом індустріалізації та конкуренції в умовах холодної війни.
Тоді як СРСР активно розвивав космос, ядерний потенціал та інфраструктуру, нинішнє керівництво сприймає цифрові інновації як загрозу владі.
Вплив на цифрові свободи і ринок
The Times також вказує на згортання цифрових свобод у Росії: блокування соцмереж і обмеження доступу до інформації перешкоджають розвитку технологічного середовища.
Економіст Владислав Іноземцев зазначає, що створення ефективного сектору ШІ вимагає незалежних стартапів і сприятливого інвестиційного клімату, чого в Росії практично немає.
Тільки 2022 року країну покинули близько 100 тисяч ІТ-фахівців, а західні санкції додатково ускладнили доступ до високотехнологічних компонентів.
