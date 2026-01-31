ua en ru
Политика
The Times: технофобия Путина тормозит развитие высоких технологий в России

РФ, Суббота 31 января 2026 04:00
The Times: технофобия Путина тормозит развитие высоких технологий в России Фото: диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

СМИ сообщают, что российский диктатор Владимир Путин боится современных технологий, из-за чего страна отстает в разработках искусственного интеллекта и теряет ИТ-специалистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Times.

По данным The Times, российский диктатор управляет страной через старые методы связи: стационарные телефоны с шифрованной линией, игнорируя интернет и смартфоны.

Такой подход резко контрастирует с практикой руководителей других государств, которые координируют политику через современные мессенджеры и цифровые платформы.

Издание задается риторическим вопросом: "Удивительно ли, что Россия отстает в разработках искусственного интеллекта?"

Место России в мировой индустрии ИИ

Согласно исследованию Стэнфордского университета, Россия занимает 28-е место среди 36 стран по общей силе индустрий искусственного интеллекта.ї

В лидерах оказались США, Китай и Индия, а такие небольшие страны, как Люксембург, Бельгия и Ирландия, обогнали РФ. По мнению аналитиков, слабая инвестиционная активность и страх перед инновациями тормозят рост высоких технологий в стране.

Контраст с советской эпохой

Отношение современного режима к технологиям резко отличается от политики советских лидеров, для которых научно-технический прогресс был ключевым элементом индустриализации и конкуренции в условиях холодной войны.

В то время как СССР активно развивал космос, ядерный потенциал и инфраструктуру, нынешнее руководство воспринимает цифровые инновации как угрозу власти.

Влияние на цифровые свободы и рынок

The Times также указывает на сворачивание цифровых свобод в России: блокировки соцсетей и ограничение доступа к информации препятствуют развитию технологической среды.

Экономист Владислав Иноземцев отмечает, что создание эффективного сектора ИИ требует независимых стартапов и благоприятного инвестиционного климата, чего в России практически нет.

Только в 2022 году страну покинули около 100 тысяч ИТ-специалистов, а западные санкции дополнительно осложнили доступ к высокотехнологичным компонентам.

Напоминаем, что специальный представитель российского диктатора Кирилл Дмитриев в субботу отправится в Майами для проведения серии встреч с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

Отметим, что во время так называемого "энергетического перемирия" российские войска сместили акцент ударов на объекты логистики. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что хотя ночью удары по энергетической инфраструктуре не фиксировались, днем ранее пострадали несколько регионов, а теперь противник переориентирует свои атаки на транспортные и снабженческие узлы.

Мерц скептически отреагировал на идею европейских миротворцев в Украине, - Politico
