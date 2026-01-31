СМИ сообщают, что российский диктатор Владимир Путин боится современных технологий, из-за чего страна отстает в разработках искусственного интеллекта и теряет ИТ-специалистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Times .

По данным The Times, российский диктатор управляет страной через старые методы связи: стационарные телефоны с шифрованной линией, игнорируя интернет и смартфоны.

Такой подход резко контрастирует с практикой руководителей других государств, которые координируют политику через современные мессенджеры и цифровые платформы.

Издание задается риторическим вопросом: "Удивительно ли, что Россия отстает в разработках искусственного интеллекта?"

Место России в мировой индустрии ИИ

Согласно исследованию Стэнфордского университета, Россия занимает 28-е место среди 36 стран по общей силе индустрий искусственного интеллекта.ї

В лидерах оказались США, Китай и Индия, а такие небольшие страны, как Люксембург, Бельгия и Ирландия, обогнали РФ. По мнению аналитиков, слабая инвестиционная активность и страх перед инновациями тормозят рост высоких технологий в стране.

Контраст с советской эпохой

Отношение современного режима к технологиям резко отличается от политики советских лидеров, для которых научно-технический прогресс был ключевым элементом индустриализации и конкуренции в условиях холодной войны.

В то время как СССР активно развивал космос, ядерный потенциал и инфраструктуру, нынешнее руководство воспринимает цифровые инновации как угрозу власти.

Влияние на цифровые свободы и рынок

The Times также указывает на сворачивание цифровых свобод в России: блокировки соцсетей и ограничение доступа к информации препятствуют развитию технологической среды.

Экономист Владислав Иноземцев отмечает, что создание эффективного сектора ИИ требует независимых стартапов и благоприятного инвестиционного климата, чего в России практически нет.

Только в 2022 году страну покинули около 100 тысяч ИТ-специалистов, а западные санкции дополнительно осложнили доступ к высокотехнологичным компонентам.