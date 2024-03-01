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Тейшейра визнає себе винним у витоку документів через Discord

П'ятниця 01 березня 2024 02:20
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Тейшейра визнає себе винним у витоку документів через Discord Фото: Тейшейра визнав себе винним у витоку документів через Discord (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Джек Тейшера визнав себе винним у витіку секретних документів Пентагону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Джек Тейшейра, молодий військовий комп'ютерний технік, якого звинуватили в витіку особливо секретних урядових розвідданих, у понеділок визнає себе винним перед суддею федерального окружного суду в Бостоні.

Федеральні прокурори в четвер подали клопотання, яке повідомляє суддю про те, що Тейшейра мав намір змінити свою попередню заяву про невинність.

Звинувачення Тейшейри

7 квітня 2023 року до мережі потрапили секретні плани НАТО та США щодо нарощування української армії перед контрнаступом. У Пентагоні заявили, що знають про витік даних.

До цього стало відомо, що адміністратором невеликої ігрової онлайн-групи в Discord, в яку спочатку злили секретні документи Пентагону, був нацгвардієць ВПС США.

У США 13 квітня 2023 року затримали підозрюваного у зливі документів Пентагону. Ним виявився гвардієць Джек Тейшейра.

Пізніше стало відомо, що за інформацією The New York Times, Тейшейра почав зливати дані Пентагону за кілька днів після вторгнення РФ в Україну.

19 травня суддя окружного суду США Девід Хеннессі задовольнив клопотання уряду про взяття фігуранта під варту. Тейшейра залишається у федеральній в'язниці.

Незабаром Тейшейрі висунули звинувачення щодо шести пунктів.

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