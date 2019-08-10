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Тейлор прокомментировал возможность выхода Украины из минского процесса

Новости » Политика    10.08.2019 - 01:16
Тейлор прокомментировал возможность выхода Украины из минского процесса
Фото: Уильям Тейлор (usembassy.gov)

Поверенный в делах США считает, что переговоры должны продолжаться

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Украина должна продолжать переговоры в Минске и в других форматах для того, чтобы завершить войну на Донбассе. Об этом он сказал изданию "Голос Америки".

На вопрос, должна ли Украина приостановить переговоры в минском формате после гибели четырех военных на Донбассе, он отметил, что закончить войну на выгодных для Украины условиях хотят и Украина, и Минская группа, и Соединенные Штаты Америки. А переговоры - единственный для этого способ.

"Окончательное решение, конечно, за Путиным. Именно он может решить, закончится война или нет ", - сказал Тейлор.

По его словам, США должны "продолжать давить, вести переговоры для того, сохранять давление на русских, чтобы они закончили войну".

Напомним, ранее представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный заявил, что Украина должна прекратить участие в переговорах в Минске.

РБК-Украина сообщало, что после гибели военных 6 августа спецпредставитель ОБСЕ в Минске заявил, что открытые дискуссии между всеми сторонами конфликта  в духе Минских соглашений необходимы как для обеспечения соблюдения устойчивого режима прекращения огня, так и для мирного политического решения конфликта на востоке Украины.

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Новости Украины МинскУильям ТейлорСоединенные Штаты Америки
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