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Сайдик призвал соблюдать перемирие в преддверии нового учебного года

Новости » Политика    08.08.2019 - 20:23
Сайдик призвал соблюдать перемирие в преддверии нового учебного года
Фото: Мартин Сайдик (unmultimedia.org)

Он убежден, что открытые дискуссии между сторонами конфликта необходимы для обеспечения соблюдения перемирия

Специальный представитель Действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик призвал соблюдать перемирие на Донбассе перед новым учебным года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ. 

По его словам, он убежден, что открытые дискуссии между всеми сторонами конфликта необходимы для обеспечения соблюдения устойчивого режима прекращения огня. 

"Глубоко убежден, что, в духе Минских соглашений, открытые дискуссии между всеми сторонами конфликта необходимы как для обеспечения соблюдения устойчивого режима прекращения огня, так и для мирного политического решения конфликта на востоке Украины", - заявил он. 

Кроме того, он настоятельно призвал соблюдать условия по перемирию. 

"Настоятельно призываю все стороны всецело, полностью и безоговорочно соблюдать свои обязательства по перемирию, согласованному Трехсторонней контактной группой и успешно вступившему в силу 21 июля. Этого требует не только память о случившихся жертвах, но и необходимость избежать возможных новых жертв, особенно в преддверии нового учебного года", - отметил Сайдик. 

Напомним, на Донбассе в полночь с наступлением воскресенья, 21 июля, стартовал новый период перемирия, который был согласован в Минске в ходе заседания Трехсторонней контактной группы. Его объявили бессрочно.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) в ходе заседания в Минске 31 июля договорилась о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа.

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