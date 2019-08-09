Тейлор назвал несколько вариантов встречи Зеленского с Трампом

Фото: Уильям Тейлор (usembassy.gov)

Готовится еще официальный визит Зеленского в США

Прорабатывается возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа, президента США, в Варшаве и Нью-Йорке. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сообщает "Интерфакс-Украина".

Кроме этого, еще готовится визит Зеленского в США, однако даты Тейлор еще не знает. По его словам, у президентов "очень загруженный график".

"Есть две возможности, о которых мы знаем, когда оба президента будут в одном месте в одно время. Оба президента ожидают увидеть друг друга в обоих местах - в Польше и Нью-Йорке. Надеемся, будут другие возможности, но они пока не определены", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве.

При этом Тейлор опроверг информацию, что визит отложили, поскольку "согласованной даты никогда не было".

Напомним, посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый заявил, что встреча глав Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоится в августе-сентябре текущего года.

Кроме того, в Офисе президента Украины сообщали, что еще уточняют даты встречи президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Отметим, 25 июля Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Трамп поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических выборов.