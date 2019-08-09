ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина должна выйти из минского процесса после гибели военных на Донбассе, - Бессмертный

Новости » Политика    09.08.2019 - 11:45
Украина должна выйти из минского процесса после гибели военных на Донбассе, - Бессмертный
Фото: Роман Бессмертный (president.gov.ua)

Украина должна прекратить работу в минском процессе, пока не будет собран "нормандский формат"

После гибели четырех военных на Донбассе Украина должна была прекратить участие в Минских переговорах. Об этом заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный в эфире телеканала "ATR".

Он заявил, что Украина должна была прекратить работу в минском процессе, пока не будет собран "нормандский формат".

"Я считаю, что после событий в Павлополе первое, что надо было сказать: Украина приостанавливает работу в минском процессе до момента, пока не будет собран нормандский формат", - сказал Безсмертный.

По словам Бессмертного, вероятность встречи в "нормандском формате" лидеров государств-участников маловероятна до выборов в России, которые состоятся осенью.

"Они хотят выдержать это настроение электората для того, чтобы сохранить влияние "Единой России" и Путина как политика в России", - сказал он.

Напомним, Европейский Союз ожидает, что Россия повлияет на боевиков после гибели четырех украинских военных на Донбассе во время перемирия.

РБК-Украина писало, что после гибели четырех украинских военных президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин согласовали нормандскую встречу, на которой будут подписаны новые документы.

Также Зеленский и Путин обсудили урегулирование ситуации на Донбассе. Президенты Украины и РФ обсудили важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режим прекращения огня, а также разведение сил и средств от линии разграничения.

Боевики на Донбассе продолжают нарушать перемирие СБУ назвала число незаконно заключенных и пропавших без вести на Донбассе
Новости Украины ДонбассБессмертный Романминские соглашенияобстрелООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь