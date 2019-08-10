Тейлор прокоментував можливість виходу України з мінського процесу

Фото: Вільям Тейлор (usembassy.gov)

Повірений у справах США вважає, що переговори повинні продовжуватися

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Україна повинна продовжувати переговори в Мінську і в інших форматах для того, щоб завершити війну на Донбасі. Про це він сказав виданню "Голос Америки".

На питання, чи повинна Україна призупинити переговори в мінському форматі після загибелі чотирьох військових на Донбасі, він зазначив, що закінчити війну на вигідних для України умовах хочуть і Україна, і Мінська група, і Сполучені Штати Америки. А переговори - єдиний для цього спосіб.

"Остаточне рішення, звичайно, за Путіним. Саме він може вирішити, закінчиться війна чи ні ", - сказав Тейлор.

За його словами, США повинні продовжувати тиснути, вести переговори для того, зберігати тиск на росіян, щоб вони закінчили війну".

Чи повинна Україна призупинити переговори у мінському форматі після загибелі чотирьох військових на Донбасі? Точка зору керівника дипломатичного представництва США в Україні Вільяма Тейлора pic.twitter.com/1RT1TNgJew — Голоc Амepики (@chastime) August 9, 2019

Нагадаємо, раніше представник України в робочій підгрупі з політичних питань у Тристоронній контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний заявив, що Україна повинна припинити участь у переговорах у Мінську.

РБК-Україна повідомляло, що після загибелі військових 6 серпня спецпредставник ОБСЄ в Мінську заявив, що відкриті дискусії між усіма сторонами конфлікту в дусі Мінських угод необходимы як для забезпечення дотримання сталого режиму припинення вогню, так і для мирного політичного вирішення конфлікту на сході України.