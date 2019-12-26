Тейлор: посольство США помогает с поиском инвестора для "Мотор Сич"

Украина могла бы стать привлекательным местом для американских инвестиций, если реформы будут продолжаться. Об этом украинским журналистам рассказал временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Тейлор, среди интересных для бизнеса из США предприятий - компания "Мотор Сич", и американское посольство сейчас помогает в поиске инвестора для нее.

"Украина могла бы стать очень хорошим местом для зарубежных инвесторов", - подчеркнул Тейлор, в частности отметив запланированную на следующий год приватизацию, многие объекты которой могут представлять интерес в том числе и для американских инвесторов.

С другой стороны, многие журналисты и многие представители международного общества долгое время критиковали Украину за то, что она движется недостаточно быстро. "При этом власть говорила, что мы движется быстро, мы можем делать ошибки, но потом их исправим, и пару ошибок они действительно потом исправили", - сказал американский дипломат.

В качестве позитивных примеров реформ Тейлор привел реформу судебной системы и продолжающуюся реформу прокуратуры, отдельно отметив тот факт, что 55% прокуроров отсеиваются после переаттестации.

По словам американского дипломата, вопрос реформы СБУ, в частности сокращения функций спецслужбы и ликвидации нехарактерных для нее направлений деятельности (в сфере экономики), о чем многократно говорили западные партнеры Украины, сейчас продолжает обсуждаться руководством страны.

"Я думаю, украинская власть движется в правильном направлении, она движется быстро, кто-то говорит, что даже слишком быстро", - сказал он.

Отметим, в августе 2019 года, во время визита в Украину, на тот момент советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон рекомендовал Владимиру Зеленскому защитить оборонную отрасль от экспансии Китая. Болтон имел в виду приобретение Китаем акций "Мотор Сич".

Напомним, глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев заявил, что государственный концерн "Укроборонпром" может попасть под санкции США из-за продажи компании "Мотор Сич" китайским инвесторам.