ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Советник Трампа рекомендовал Зеленскому защитить оборонную отрасль от Китая

Новости » Политика    28.08.2019 - 16:33
Советник Трампа рекомендовал Зеленскому защитить оборонную отрасль от Китая
Фото: Джон Болтон (РБК-Украина)

Вопрос "Мотор Сичи" является важным для безопасности во всем мире

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рекомендует президенту Украины Владимиру Зеленскому защищать украинскую оборонную отрасль от экспансии Китая. Об этом он сказал в интервью "Радіо Свобода", отвечая на вопрос о продаже "Мотор Сичи" Китаю.

Болтон заявил, что во время визита в Украину он не будет встречаться с менеджментом "Мотор Сичи".

"Но речь идет о вопросе, который является важным как для Украины, так и для США, Европы, Японии, Австралии, Канады и других стран. Речь идет об усилиях Китая использовать положительный торговый баланс для того, чтобы получить выгоду от оборонных технологий, которые разработали другие страны", - сказал он.

Как отметил Болтон, в США есть механизмы, чтобы оградить такие области, которые касаются национальной безопасности.

"Украина тоже должна была бы рассмотреть такую возможность", - сказал он.

Болтон считает, что "правительство, которое действия в собственной суверенной сфере, имеет право защищать свою оборонную отрасль".

По его словам, об этом должна подумать "новая украинская власть президента Владимира Зеленского".

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома сообщила, что помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пытается помешать покупке Китаем украинского предприятия "Мотор Сич", так как это может дать Пекину важные оборонные технологии. По данным WSJ, в настоящее время рассматривается вопрос о продаже украинского предприятия группы компаний, среди которых Beijing Skyrizon Aviation.

Как сообщил директор по связям с общественностью ОАО "Мотор Сич" Анатолий Малыш, китайские компании Skyrizon и Xinwei Group подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) соглашение о покупке более 50% акций завода "Мотор Сич".

США и Украина обсудили сотрудничество в сфере нацбезопасности Болтон в Киеве обсудил подготовку к встрече Трампа с Зеленским
Новости Украины Мотор СичСоединенные Штаты АмерикиКитай
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь