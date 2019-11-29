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"Укроборонпром" может попасть под санкции США из-за "Мотор Сич", - АМКУ

Новости » Политика     29.11.2019 - 16:48
"Укроборонпром" может попасть под санкции США из-за "Мотор Сич", - АМКУ
Фото: Юрий Терентьев (РБК-Украина)

В АМКУ назвали сценарий, при котором "Укроборонпром" попадет под санкции

Государственный концерн "Укроборонпром" может попасть под санкции США из-за продажи компании "Мотор Сич" китайским инвесторам. Об этом в эфире "Радио НВ" заявил глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев.

По его словам, если "Укроборонпром" в результате сделки по продаже "Мотор Сич" китайским компаниям Skyrizon и Xinwei получит контроль над предприятием, украинский концерн может оказаться под антироссийскими санкциями США.

"США могут найти подтверждение тому, что китайская сторона присутствует в цепочке поставок "Вертолетам России". Возникнет ситуация, когда "Укроборонпром" и "Мотор Сич" окажутся под американскими антироссийскими санкциями", - заявил Терентьев.

Он также отметил, что при таком сценарии другие украинские предприятия и банки, которые финансируют концерн, тоже окажутся под санкциями. Терентьев подчеркнул, что в случае отказа китайской стороне в продаже акций "Мотор Сич" решения должны быть приняты на уровне правительства.

Напомним, генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус не исключает, что Россия имеет свой интерес в покупке Китаем украинской компании "Мотор Сич". В то же время он выступает за то, чтобы компания оставалась под контролем украинской стороны.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на интерес американского инвестора Эрика Принса к покупке украинской компании "Мотор Сич".

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Новости Украины Мотор СичСоединенные Штаты АмерикиУкроборонпромСанкции
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