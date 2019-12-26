ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Тейлор: посольство США помогает с поиском инвестора для "Мотор Сич"

Новости » Экономика     26.12.2019 - 17:23
Тейлор: посольство США помогает с поиском инвестора для "Мотор Сич"
Фото: Уильям Тейлор на встрече с журналистами (app.box.com)

Глава дипломатической миссии США назвал завод хорошей инвестицией

Украина могла бы стать привлекательным местом для американских инвестиций, если реформы будут продолжаться. Об этом украинским журналистам рассказал временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Тейлор, среди интересных для бизнеса из США предприятий - компания "Мотор Сич", и американское посольство сейчас помогает в поиске инвестора для нее.

"Украина могла бы стать очень хорошим местом для зарубежных инвесторов", - подчеркнул Тейлор, в частности отметив запланированную на следующий год приватизацию, многие объекты которой могут представлять интерес в том числе и для американских инвесторов.

С другой стороны, многие журналисты и многие представители международного общества долгое время критиковали Украину за то, что она движется недостаточно быстро. "При этом власть говорила, что мы движется быстро, мы можем делать ошибки, но потом их исправим, и пару ошибок они действительно потом исправили", - сказал американский дипломат.

В качестве позитивных примеров реформ Тейлор привел реформу судебной системы и продолжающуюся реформу прокуратуры, отдельно отметив тот факт, что 55% прокуроров отсеиваются после переаттестации.

По словам американского дипломата, вопрос реформы СБУ, в частности сокращения функций спецслужбы и ликвидации нехарактерных для нее направлений деятельности (в сфере экономики), о чем многократно говорили западные партнеры Украины, сейчас продолжает обсуждаться руководством страны.

"Я думаю, украинская власть движется в правильном направлении, она движется быстро, кто-то говорит, что даже слишком быстро", - сказал он.

Отметим, в августе 2019 года, во время визита в Украину, на тот момент советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон рекомендовал Владимиру Зеленскому защитить оборонную отрасль от экспансии Китая. Болтон имел в виду приобретение Китаем акций "Мотор Сич".

Напомним, глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев заявил, что государственный концерн "Укроборонпром" может попасть под санкции США из-за продажи компании "Мотор Сич" китайским инвесторам.

Украина и США заключили контракт на вторую партию Javelin Посольство США осуждает запуск российских поездов через крымский мост
Новости Украины Мотор СичСоединенные Штаты Америкипосол
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь