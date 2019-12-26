Тейлор: посольство США допомагає з пошуком інвестора для "Мотор Січ"

Фото: Вільям Тейлор на зустрічі з журналістами (app.box.com)

Глава дипломатичної місії США назвав завод хорошою інвестицією

Україна могла б стати привабливим місцем для американських інвестицій, якщо реформи будуть тривати. Про це українським журналістам розповів тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Тейлор, серед цікавих для бізнесу з США підприємств - компанія "Мотор Січ", і американське посольство зараз допомагає в пошуку інвестора для неї.

"Україна могла б стати дуже хорошим місцем для зарубіжних інвесторів", - підкреслив Тейлор, зокрема зазначивши заплановану на наступний рік приватизацію, багато об'єктів якої можуть представляти інтерес в тому числі і для американських інвесторів.

З іншого боку, багато журналістів і багато представників міжнародного товариства тривалий час критикували Україну за те, що вона рухається недостатньо швидко. "При цьому влада говорила, що ми рухається швидко, ми можемо робити помилки, але потім їх виправити, і пару помилок вони дійсно потім виправили", - сказав американський дипломат.

У якості позитивних прикладів реформ Тейлор навів реформу судової системи і триваючу реформу прокуратури, окремо відзначивши той факт, що 55% прокурорів відсіваються після переатестації.

За словами американського дипломата, питання реформи СБУ, зокрема скорочення функцій спецслужби і ліквідації нехарактерних для неї напрямів діяльності (у сфері економіки), про що неодноразово говорили західні партнери України, зараз продовжує обговорюватися керівництвом країни.

"Я думаю, українська влада рухається у правильному напрямку, вона рухається швидко, хтось каже, що навіть занадто швидко", - сказав він.

Зазначимо, в серпні 2019 року, під час візиту в Україну, на той момент радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон рекомендував Володмиру Зеленському захистити оборонну галузь від експансії Китаю. Болтон мав на увазі придбання Китаєм акцій "Мотор Січ".

Нагадаємо, голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв заявив, що державний концерн "Укроборонпром" може потрапити під санкції США через продажу компанії "Мотор Січ" китайським інвесторам.