ua en ru
Пт, 10 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Тетяна Чорновол відмовилася від депутатського мандату та залишилася служити у ЗСУ

П'ятниця 10 жовтня 2025 16:12
UA EN RU
Тетяна Чорновол відмовилася від депутатського мандату та залишилася служити у ЗСУ Фото: Тетяна Чорновол (facebook.com/chornovol.tana)
Автор: Тетяна Веремєєва

Народна депутатка від "Європейської Солідарності" Тетяна Чорновол повідомила, що наразі не повертається до Верховної Ради і продовжить службу в лавах Збройних сил України.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення Тетяни Чорновол.

Після загибелі народного депутата Андрія Парубія Центральна виборча комісія визнала Чорновол обраною - вона йшла 27-ю у партійному списку. Проте Чорновол вирішила залишитися на фронті.

"В часи війни, яка є найбільшою загрозою нашої державності, я прийняла рішення продовжити службу на лінії бойового зіткнення", - йдеться в її повідомленні.

У зверненні до виборців вона подякувала прихильникам за підтримку, наголосила на дефіциті особового складу на фронті та закликала до посилення мобілізаційних заходів. Чорновол також підкреслила, що хоче бути прикладом для жінок, які прагнуть бойових ролей. За її словами, вона вже четвертий рік командує взводом і безпосередньо бере участь у бойових діях.

ЦВК надала Чорновол річну відстрочку для подання документів про реєстрацію народною депутаткою - за цей час вона має можливість продовжити службу. Вона зазначила, що не складала повноважень, але просила відтермінувати вступ на посаду через виконання бойових завдань.

Нагадаємо, ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою замість загиблого Андрія Парубія, який представляв "Європейську солідарність".

Парубія вбили 30 серпня у Львові, підозрюваного вже затримали.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тетяна Чорновол
Новини
Світло, вода, транспорт: яка ситуація в Києві після нічної атаки
Світло, вода, транспорт: яка ситуація в Києві після нічної атаки
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить