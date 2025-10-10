ua en ru
Татьяна Черновол отказалась от депутатского мандата и осталась служить в ВСУ

Пятница 10 октября 2025 16:12
UA EN RU
Татьяна Черновол отказалась от депутатского мандата и осталась служить в ВСУ Фото: Татьяна Черновол (facebook.com/chornovol.tana)
Автор: Татьяна Веремеева

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Татьяна Черновол сообщила, что пока не возвращается в Верховную Раду и продолжит службу в рядах Вооруженных сил Украины.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Татьяны Черновол.

После гибели народного депутата Андрея Парубия Центральная избирательная комиссия признала Черновол избранной - она шла 27-й в партийном списке. Однако Черновол решила остаться на фронте.

"Во времена войны, которая является самой большой угрозой нашей государственности, я приняла решение продолжить службу на линии боевого соприкосновения", - говорится в ее сообщении.

В обращении к избирателям она поблагодарила сторонников за поддержку, отметила дефицит личного состава на фронте и призвала к усилению мобилизационных мероприятий. Черновол также подчеркнула, что хочет быть примером для женщин, которые стремятся к боевым ролям. По ее словам, она уже четвертый год командует взводом и непосредственно участвует в боевых действиях.

ЦИК предоставила Черновол годовую отсрочку для подачи документов о регистрации народным депутатом - за это время она имеет возможность продолжить службу. Она отметила, что не слагала полномочий, но просила отсрочить вступление в должность из-за выполнения боевых задач.

Напомним, ЦИК признала Татьяну Черновол избранным народным депутатом вместо погибшего Андрея Парубия, который представлял "Европейскую солидарность".

Парубия убили 30 августа во Львове, подозреваемого уже задержали.

