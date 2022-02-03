UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Тет-а-тет с Зеленским, совет Украина-Турция и десятки соглашений: первые детали визита Эрдогана

Автор: Ирина Гамерская

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с официальным визитом 3 февраля прибыл в Украину. В рамках визита запланировано подписание соглашение о зоне свободной торговли между странами.

Все подробности визита Эрдоган в Киев - в материале РБК-Украина ниже.

Разговор тет-а-тет

Около 13:00 Эрдоган прибыл в Мариинский дворец, где его встретил президент Украины Владимир Зеленский. На данный момент лидеры проводят встречу тет-а-тет.

После этого под председательством Зеленского и Эрдогана состоится десятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

В Украине построят завод Bayraktar

Утром министр обороны Алексей Резников выступил с брифингом для СМИ, на котором раскрыл детали одного из соглашений, которое сегодня будет подписано с Турцией. Речь идет о строительстве в Украине завода по производству беспилотников Bayraktar. Также планируется создание центра обучения летчиков, которые будут управлять дронами.

Перед визитом в Украину Эрдоган выступил с заявлениями о предстоящих встречах. По его словам, с

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийТурцияРеджеп Тайип Эрдоган