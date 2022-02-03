Тет-а-тет с Зеленским, совет Украина-Турция и десятки соглашений: первые детали визита Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с официальным визитом 3 февраля прибыл в Украину. В рамках визита запланировано подписание соглашение о зоне свободной торговли между странами.
Все подробности визита Эрдоган в Киев - в материале РБК-Украина ниже.
Около 13:00 Эрдоган прибыл в Мариинский дворец, где его встретил президент Украины Владимир Зеленский. На данный момент лидеры проводят встречу тет-а-тет.
После этого под председательством Зеленского и Эрдогана состоится десятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.
Утром министр обороны Алексей Резников выступил с брифингом для СМИ, на котором раскрыл детали одного из соглашений, которое сегодня будет подписано с Турцией. Речь идет о строительстве в Украине завода по производству беспилотников Bayraktar. Также планируется создание центра обучения летчиков, которые будут управлять дронами.
Перед визитом в Украину Эрдоган выступил с заявлениями о предстоящих встречах. По его словам, с