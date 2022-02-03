Тет-а-тет із Зеленським, рада Україна-Туреччина і десятки угод: перші деталі візиту Ердогана

Розмова тет-а-тет

Близько 13:00 Ердоган прибув до Маріїнського палацу, де його зустрів президент України Володимир Зеленський. На даний момент лідери проводять зустріч тет-а-тет.

Після цього під головуванням Зеленського та Ердогана відбудеться десяте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною.

В Україні збудують завод Bayraktar

Вранці міністр оборони Олексій Резніков виступив із брифінгом для ЗМІ, на якому розкрив деталі однієї з угод, яку сьогодні буде підписано з Туреччиною. Йдеться про будівництво в Україні заводу з виробництва безпілотників Bayraktar. Також планується створення центру навчання льотчиків, які керуватимуть дронами.

Перед візитом в Україну Ердоган виступив із заявами про майбутні зустрічі. За його словами, сьогодні