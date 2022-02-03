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Тет-а-тет із Зеленським, рада Україна-Туреччина і десятки угод: перші деталі візиту Ердогана

Автор: Ирина Гамерская

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган з офіційним візитом 3 лютого прибув в Україну. У рамках візиту заплановано підписання угоди про зону вільної торгівлі між країнами.

Всі подробиці візиту Ердоган до Києва - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Розмова тет-а-тет

Близько 13:00 Ердоган прибув до Маріїнського палацу, де його зустрів президент України Володимир Зеленський. На даний момент лідери проводять зустріч тет-а-тет.

Після цього під головуванням Зеленського та Ердогана відбудеться десяте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною.

В Україні збудують завод Bayraktar

Вранці міністр оборони Олексій Резніков виступив із брифінгом для ЗМІ, на якому розкрив деталі однієї з угод, яку сьогодні буде підписано з Туреччиною. Йдеться про будівництво в Україні заводу з виробництва безпілотників Bayraktar. Також планується створення центру навчання льотчиків, які керуватимуть дронами.

Перед візитом в Україну Ердоган виступив із заявами про майбутні зустрічі. За його словами, сьогодні

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Володимир ЗеленськийТурцияРеджеп Тайіп Ердоган