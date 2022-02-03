Тет-а-тет із Зеленським, рада Україна-Туреччина і десятки угод: перші деталі візиту Ердогана

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган з офіційним візитом 3 лютого прибув в Україну. У рамках візиту заплановано підписання угоди про зону вільної торгівлі між країнами.
Всі подробиці візиту Ердоган до Києва - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Близько 13:00 Ердоган прибув до Маріїнського палацу, де його зустрів президент України Володимир Зеленський. На даний момент лідери проводять зустріч тет-а-тет.
Після цього під головуванням Зеленського та Ердогана відбудеться десяте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною.
Вранці міністр оборони Олексій Резніков виступив із брифінгом для ЗМІ, на якому розкрив деталі однієї з угод, яку сьогодні буде підписано з Туреччиною. Йдеться про будівництво в Україні заводу з виробництва безпілотників Bayraktar. Також планується створення центру навчання льотчиків, які керуватимуть дронами.
Перед візитом в Україну Ердоган виступив із заявами про майбутні зустрічі. За його словами, сьогодні