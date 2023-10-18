Tesla відкликає понад 50 тисяч авто: названа причина

У відомстві зазначають, що компанія Ілона Маска відкличе авто, осільки контролер транспортного засобу, ймовірно, не зможе виявити низький рівень гальмівної рідини та не відобразить попереджувальний індикатор.

Регулятор повідомив, що виробник електромобілів не знає про жодні аварії, травми чи смерть, які можуть бути пов’язані з цією несправністю.

Варто зазначити, що Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA), почало розслідування щодо 280 000 нових автомобілів Tesla Model 3 і Model Y через повідомлення про втрату рульового управління та підсилювача керма.

Раніше Tesla вже відкликала майже 16 тисяч Model S і Model X 2021-2023 років випуску, через проблеми з ременями безпеки переднього ряду.

Відкликання авто компанією Tesla

Компанія Ілона Маска далеко не вперше відкликає свої автомобілі. Восени минулого року Tesla відкликала близько 1,1 млн автомобілів у США через проблему зі склопідйомниками.

Також, тієї осені через виявлені проблеми з задніми ліхтарями компанія відкликала понад 320 тисяч авто, а через неполадки у спрацюванні подушки безпеки майже 30 тисяч.