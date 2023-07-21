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Tesla відкликає майже 16 тисяч авто через проблеми з ременями безпеки

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П'ятниця 21 липня 2023 04:15
Tesla відкликає майже 16 тисяч авто через проблеми з ременями безпеки Фото: Tesla відкликає майже 16 тисяч авто (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Tesla відкликає майже 16 тисяч своїх автомобілів Model S і Model X 2021-2023 років випуску, через проблеми з ременями безпеки переднього ряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Компанія Tesla у своєму звіті заявила, що в автомобілях ремінь безпеки першого ряду був від’єднаний від кріплення попереднього натягувача для виконання ремонту і можливо, не був належним чином приєднаний назад. Це може збільшити ризик отримання травми.

У березні органи регулювання безпеки на дорогах США розпочали розслідування можливих проблем з ременями безпеки в Tesla. Компанія виявила 12 гарантійних претензій, пов’язаних з цією проблемою, але їм не відомо про жодні аварії, травми чи смерті, які могли б бути пов’язані з ременями безпеки.

Tesla заявила, що проведе безкоштовні перевірки і за необхідності підключить обидва паски безпеки перших сидінь до переднатяжувачів. У разі виявлення несправності в авто, ремонт буде виконано безкоштовно.

Відкликання авто компанією Tesla

Компанія Ілона Маска далеко не вперше відкликає свої автомобілі. Восени минулого року Tesla відкликала близько 1,1 млн автомобілів у США через проблему зі склопідйомниками.

Також, тієї осені через виявлені проблеми з задніми ліхтарями компанія відкликала понад 320 тисяч авто, а через неполадки у спрацюванні подушки безпеки майже 30 тисяч.

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