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Tesla відкликає понад 320 000 автомобілів у США: в чому причина

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Техас, Неділя 20 листопада 2022 03:47
Tesla відкликає понад 320 000 автомобілів у США: в чому причина Фото: Tesla масово відкликає автомобілі через проблеми з задніми ліхтарями (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Американська компанія Tesla мільярдера Ілона Маска відкликає понад 320 000 автомобілів у США через виявлені проблеми з задніми ліхтарями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Повідомляється, що через проблеми з задніми ліхтарями буде відкликано близько 321 000 автомобілів. Масштабна кампанія послідувала за відкликанням майже 30 000 одиниць Model X через можливі неполадки у спрацюванні подушки безпеки переднього пасажира. На тлі цих новин акції Tesla впали на майже 3% до дворічного мінімуму.

Також повідомляється, що масові проблеми з роботою задніх ліхтарів можуть спостерігатися у автомобілів Model 3 2023 року та Model Y 2020-2023 років. Очікується, що частково помилки можуть бути вирішені після чергового оновлення ПЗ.

Згідно з розслідуванням, в окремих випадках задні ліхтарі можуть періодично не працювати через хибне виявлення несправності під час розблокування авто. Tesla заявила, що отримала три гарантійні звіти з цієї проблеми.

Нагадаємо, раніше Tesla відкликала близько 1,1 млн автомобілів у США через проблеми зі склопідйомниками.

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