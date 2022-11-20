Tesla відкликає понад 320 000 автомобілів у США: в чому причина
Американська компанія Tesla мільярдера Ілона Маска відкликає понад 320 000 автомобілів у США через виявлені проблеми з задніми ліхтарями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
Повідомляється, що через проблеми з задніми ліхтарями буде відкликано близько 321 000 автомобілів. Масштабна кампанія послідувала за відкликанням майже 30 000 одиниць Model X через можливі неполадки у спрацюванні подушки безпеки переднього пасажира. На тлі цих новин акції Tesla впали на майже 3% до дворічного мінімуму.
Також повідомляється, що масові проблеми з роботою задніх ліхтарів можуть спостерігатися у автомобілів Model 3 2023 року та Model Y 2020-2023 років. Очікується, що частково помилки можуть бути вирішені після чергового оновлення ПЗ.
Згідно з розслідуванням, в окремих випадках задні ліхтарі можуть періодично не працювати через хибне виявлення несправності під час розблокування авто. Tesla заявила, що отримала три гарантійні звіти з цієї проблеми.
Нагадаємо, раніше Tesla відкликала близько 1,1 млн автомобілів у США через проблеми зі склопідйомниками.
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