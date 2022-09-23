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Tesla відкликає більше мільйона автомобілів: в чому причина

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П'ятниця 23 вересня 2022 16:10
Tesla відкликає більше мільйона автомобілів: в чому причина Фото: Tesla відкликає більше мільйона автомобілів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Tesla, яка належить підприємцю Ілону Маску, прийняла рішення відкликати близько 1,1 млн автомобілів у США. Усе через проблему зі склопідйомниками.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Tesla повідомила Національному управлінню безпеки дорожнього руху США про оновлення ПО системи автоматичного регулювання вікон бездротовою мережею. Водночас відкликання стосуватиметься саме Model 3 2017-2022 років, Model Y 2020-2021 років, а також Model S і Model X 2021-2022 років.

В Національному управлінні безпеки дорожнього руху США заявили, що автомобілі не відповідають вимогам безпеки щодо склопідйомників, оскільки вікно зачиняється без належної автоматичної системи реверсу.

Тим часом у Tesla заявили, що їм поки що не було відомо про будь-які гарантійні претензії, аварії, травми чи смерті, які пов’язані з виявленою проблемою.

"Термінологія застаріла та неточна. Це крихітне бездротове оновлення програмного забезпечення. Наскільки нам відомо, ніхто не постраждав", - висловився Ілон Маск.

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