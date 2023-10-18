Tesla отзывает более 50 тысяч авто: назвали причину

Автомобильный регулятор США заявил, что компания Tesla отзовет 54 676 автомобилей Model X, выпущенных в 2021-2023 годах из-за неисправностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В ведомстве отмечают, что компания Илона Маска отзовет авто, поскольку контроллер транспортного средства, вероятно, не сможет обнаружить низкий уровень тормозной жидкости и не отобразит предупредительный индикатор.
Регулятор сообщил, что производитель электромобилей не знает ни о каких авариях, травмах или смерти, которые могут быть связаны с этой неисправностью.
Стоит отметить, что Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало расследование в отношении 280 000 новых автомобилей Tesla Model 3 и Model Y из-за сообщения о потере рулевого управления и усилителя руля.
Ранее Tesla уже отозвала почти 16 тысяч Model S и Model X 2021-2023 годов выпуска, из-за проблем с ремнями безопасности переднего ряда.
Компания Илона Маска далеко не в первый раз отзывает свои автомобили. Осенью прошлого года Tesla отозвала около 1,1 млн автомобилей в США из-за проблемы со стеклоподъемниками.
Также, той осенью из-за выявленных проблем с задними фонарями компания отозвала более 320 тысяч авто , а из-за неполадок в срабатывании подушки безопасности почти 30 тысяч.
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