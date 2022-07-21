Tesla продала 75% биткоиновых накоплений: Маск объяснил причину

В своем отчете о доходности компания Teslа, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, отметила продажу 75% биткоиновых накоплений.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CoinDesk.
Глава компании Илон Маск сразу заверил в том, что продажа биткоинов не означает приговор криптовалюте и носит исключительно ситуативный характер.
"Причина, по которой мы продали кучу наших биткойнов, заключалась в том, что мы не знали, когда смягчатся карантинные меры, связанные с COVID-19 в Китае. Поэтому для нас было важно максимизировать нашу позицию с наличными", - сказал он.
Tesla добавила, что продажи принесли ей 936 миллионов долларов наличных денег.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания Tesla, возможно, уже в следующем месяце продемонстрирует интеграцию Steam.
Между тем акции сервиса Twitter на премаркете упали на 9% после срыва сделки о продаже бизнесмену Илону Маску.