Tesla продала 75% биткоиновых накоплений: Маск объяснил причину

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CoinDesk .

Глава компании Илон Маск сразу заверил в том, что продажа биткоинов не означает приговор криптовалюте и носит исключительно ситуативный характер.

"Причина, по которой мы продали кучу наших биткойнов, заключалась в том, что мы не знали, когда смягчатся карантинные меры, связанные с COVID-19 в Китае. Поэтому для нас было важно максимизировать нашу позицию с наличными", - сказал он.

Tesla добавила, что продажи принесли ей 936 миллионов долларов наличных денег.